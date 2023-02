L’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde s’arrête à Val-d'Or

Une trentaine intervenants de divers milieux de l’Abitibi-Témiscamingue et d’ailleurs sont présents sur place pour parler de la transition écologique et sociale en présence de 120 jeunes.

L'objectif est d'amener les jeunes à exercer leur participation citoyenne sur des sujets divers à travers le débat.

Cette année, le thème est prendre racine qui se décline de multiples façons, explique Jennifer Teasdale-Raymond de l'Institut du Nouveau Monde.

On prend racine dans en lien avec la justice climatique, en lien avec l'ancrage au territoire, en lien avec le vivre ensemble. Donc on décline vraiment cette thématique-là de multiples façons. Les jeunes vont vivre des parcours, choisissent entre ces trois thématiques. Des parcours avec des personnes inspirantes qui les accompagnent à développer les compétences citoyennes sur ces thématiques-là, développer leur esprit critique, créent des liens, brasser des idées. On vient toucher leur esprit des multiples façons dans la programmation , dit-elle.

Parmi les personnalités publiques Pierre Dufour, Sébastien Lemire, Félix-Antoine Lafleur ou encore Sébastien D’Astous.

Le président de l'organisme autochtone Minwaashin, Richard Kistabish, sera aussi de la partie pour parler de l'histoire.

On oublie souvent que nous étions ici bien avant tout le monde. Ça fait tellement que 10 000 ans qu'on est ici, puis je pense que ça va être important de pouvoir le faire, raconter un peu cette histoire à eux autres. Comment est-ce que la persévérance, je veux faire quand même un parallèle avec la persévérance scolaire, la persévérance que mon peuple a, de rester ici puis de continuer à atteindre une espèce d'idéal ou de perfection dans la conservation et surtout dans une bonne qualité de vie , mentionne Richard Kistabish.