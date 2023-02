Trafic de drogues : trois arrestations à Québec et en Beauce

L'opératon a été orchestrée par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes de Québec, en collaboration avec l'escouade Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO).

Des perquisitions ont eu lieu dans trois endroits distincts à Québec en Chaudière-Appalaches vendredi.

Les policiers affirment avoir saisi 343 000 comprimés de méthamphétamine, 21 kilogrammes de méthamphétamine en poudre, 520 grammes de cannabis et 30 grammes de cocaïne et près de 14 000 $ en argent liquide.

Deux hommes de 24 et 28 ans ainsi qu’une femme de 27 ans ont été arrêtés. Ils ont été libérés et pourraient être accusés de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic.

La Sûreté du Québec affirme que son enquête dans ce dossier a débuté en septembre dernier.