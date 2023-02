Ingérence de Pékin dans les élections : Trudeau était au courant, accuse Poilievre

Dans un article publié vendredi, le journal The Globe and Mail a mis au jour le stratagème employé par Pékin lors des dernières élections au Canada.

Des documents du Service canadien du renseignement de sécurité, sur lesquels le quotidien a mis la main, font état de la pression exercée par le régime chinois, notamment par des campagnes de désinformation, pour faire élire un gouvernement libéral minoritaire et mettre à l'écart certains candidats conservateurs.

Pierre Poilievre a accusé le premier ministre Justin Trudeau d'avoir été au courant de tout. Il est parfaitement heureux de laisser un gouvernement étranger autoritaire s'immiscer dans nos élections, tant que ce gouvernement l'aide , a déclaré le chef conservateur, vendredi, en conférence de presse.

Trudeau se défend

Questionné sur le sujet en conférence de presse vendredi, Justin Trudeau a soutenu que les dernières élections remportées par son gouvernement étaient parfaitement légitimes.

« Les résultats des élections, en 2019 et en 2021, ce sont les résultats qu’ont choisis les électeurs canadiens. Point à la ligne. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre canadien

Le premier ministre a déclaré être au courant depuis plusieurs années des tentatives d'ingérence chinoises dans le processus démocratique canadien. Ça fait des années qu'on est conscients de ça, au Canada et dans le monde, et c'est pour ça que nos agences de sécurité et de renseignement travaillent de façon acharnée pour contrer cette influence de façon régulière, particulièrement [...] pour les élections de 2019 et 2021, et pour toutes les élections à venir.

Trudeau souhaitait ainsi rassurer les Canadiens, déclarant que le processus électoral dans le pays est parmi les plus intègres au monde .

Des appels à l'action

Le député du Bloc québécois René Villemure s'est quant à lui dit extrêmement préoccupé par les révélations du Globe and Mail. Les Québécois veulent savoir : le gouvernement va-t-il enfin prendre cette menace au sérieux? , a-t-il lancé hier à la Chambre des communes.

Ce serait toutefois une erreur, selon le député bloquiste, d'en faire un enjeu partisan.

« L’enjeu réel, c’est la facilité avec laquelle les puissances étrangères peuvent manipuler nos élections. » — Une citation de René Villemure, député du Bloc québécois

Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement canadien des mesures plus féroces depuis la mise en lumière, par Global News en 2022, de l'intervention de la Chine lors des élections fédérales canadiennes de 2019. Un comité a depuis été mis en place pour enquêter sur la question.

Pierre Poilievre a demandé vendredi la création d'un registre public des tentatives d'intrusion de régimes autoritaires étrangers dans le processus démocratique.

Justin Trudeau ne s'est pas prononcé sur le sujet.