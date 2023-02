Lendemain de tempête, les déplacements restent difficiles dans les provinces atlantiques

15 à 30 centimètres de neige sont tombés sur la majorité du Nouveau-Brunswick sauf l'extrême sud vendredi pendant la journée et la nuit. De la pluie verglaçante et du grésil se sont également ajoutés à ce cocktail météo.

Ces accumulations de précipitations compliquent les déplacements samedi. Une majorité des routes de la province sont couvertes ou partiellement couvertes de neige au nord comme au sud.

La visibilité est réduite dans de nombreux secteurs notamment sur une majorité de la route 17 entre Kedgwick et Saint-Léonard, une partie de la route 11 entre Richibouctou et Neguac et la portion entre Janeville et Six Roads.

Il est recommandé d'être prudent au volant et de consulter le 511 avant de partir de chez soi.

Nouvelle-Écosse

La pluie verglaçante était attendue pour dans la nuit de vendredi à samedi en en Nouvelle-Écosse. Dans le comté de Lunenburg et d'Halifax, la visibilité est pauvre, les routes recouvertes de neige ou de glace et de la poudrerie est possible par endroits.

Dans le comté de Colchester, près de Great Village, le 511 recommande une prudence extrême aux conducteurs. La vitesse a été réduite. Les déneigeuses sont sur la route. Dans le sud de l'Île de Cap Breton, la visibilité est également mauvaise et les routes recouvertes de neige ou de glace.

Île-du-Prince-Édouard

Là aussi du grésil et jusqu'à une vingtaine de centimètres de neige étaient attendus à l'Île. Dans le comté de Prince et e Kings, les routes sont couvertes de neige. Il peut y avoir de la glace et de la poudrerie par endroits. Dans le comté de Queens, les conditions routières sont meilleures, les routes moins enneigées.

Terre-Neuve-et-Labrador

Dans la province, des alertes sont en cours dans la péninsule d'Avalon et dans les régions de Gander, Bonavista Nord, Terra Nova et Clarenville.

De la pluie et de la pluie verglaçante sont attendues pour le sud-ouest, le nord-est et sud-est de la péninsule. Pour Saint-Jean et ses environs, de la poudrerie s'invite également au programme. 15 à 20 centimètres de neige pourraient être couplés à des vents pouvant atteindre les 60 km/h.

Autour de Gander, Bonavista Nord, Terra Nova, 5 cm de neige supplémentaires sont attendues d'ici cet après-midi. Dans les alentours de Clarenville, ce sont près de 15 cm supplémentaire qui devraient tomber. 30 centimètres de neige étaient attendus hier.

Un avertissement de froid extrême est également en vigueur pour Labrador City et Wabush. Les températures ressenties pourront atteindre les -40 à -45 à cause du refroidissement éolien.