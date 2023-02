Déraillement en Ohio : le Sénat veut enquêter sur la sécurité des transports ferroviaires

Le déraillement du train, exploité par Norfolk Southern, a forcé l’évacuation de milliers de résidents du secteur, puisque les équipes d’urgence ont dû extraire les produits chimiques des citernes pour les brûler.

Dans une lettre adressée aux dirigeants Norfolk Southern et de six autres chemins de fer – dont le Canadien National et le Canadien Pacifique –, Mme Cantwell note que le train comptait 20 wagons contenant du chlorure de vinyle, de l’acrylate de butyle et de l’isobutène, et 11 d’entre eux ont déraillé .

« Tous les chemins de fer doivent réexaminer leurs pratiques en matière de transport de substances dangereuses pour protéger leurs employés, l’environnement et les familles américaines. » — Une citation de Maria Cantwell, présidente du Comité sénatorial du commerce

L’incident n’a fait aucune victime, mais les habitants du petit village d’East Palestine et des environs s’inquiètent toujours de risques pour leur santé. Les entreprises à qui la sénatrice a envoyé sa lettre n’ont pas immédiatement commenté le dossier.

Des normes à revoir

La présidente du Comité sénatorial du commerce, Maria Cantwell (Photo d'archives) Photo : Reuters / Michael McCoy

L’Association des chemins de fer américains a souligné que, selon elle, le Bureau national de la sécurité des transports doit terminer sa propre enquête avant d’apporter un quelconque changement aux règles de sécurité en place.

La sénatrice Cantwell a noté dans sa lettre qu’au cours des cinq dernières années, les plus importants chemins de fer ont réduit leurs effectifs d’un tiers, ont fermé des installations où les wagons sont inspectés et permettent à des trains toujours plus longs et plus lourds de rouler . L’Association n’a pas fourni de commentaire sur les déclarations de Mme Cantwell.

Le secrétaire des Transports, Pete Buttigieg, avait quant à lui souligné jeudi qu’il faut améliorer la sécurité ferroviaire, vu qu’il y a environ 1000 déraillements de train chaque année aux États-Unis.

Idem pour le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, qui a interpellé le Congrès à ce sujet. Il a déploré le fait que les États ont bien peu de pouvoir pour demander des informations sur le type de substances dangereuses qui traversent leur territoire.

L’élu espère qu’une commission présidentielle à part entière ou des audiences seront annoncées pour aller au fond des choses afin qu’un tel drame ne se reproduise pas.

La Maison-Blanche sur la défensive

L’administration Biden était sur la défensive vendredi au sujet de sa réponse au déraillement survenu le 3 février dernier. La Maison-Blanche s’est engagée à envoyer des ressources supplémentaires.

Nous avons déployé un effort concerté entre plusieurs agences fédérales pour soutenir les habitants d’East Palestine , a expliqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’une séance d'information.

« Le gouvernement fédéral s’engage à s’assurer que cette communauté reçoive toute l’aide dont elle a besoin. Nous serons sur le terrain aussi longtemps qu’il le faudra. » — Une citation de Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé vendredi qu’ils allaient envoyer des équipes médicales et toxicologiques pour mener d’autres textes. Le chef de l’Administration fédérale des transports ferroviaires, Amit Bose, sera sur place la semaine prochaine.

Le PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw, a expliqué dans une lettre que son entreprise a mis sur pied un fonds d’aide d’un million de dollars en plus d’avoir distribué l’équivalent de 1,7 million de dollars en aide directe à quelque 1100 familles et entreprises touchées par l’incident.

Mike DeWine a affirmé pour sa part que la colonne de fumée polluante qui se déplaçait le long de la rivière Ohio – une source d’eau potable pour 5 millions de personnes – s’était dissipée vendredi. Des prélèvements effectués par l’État montreraient que les systèmes municipaux d’approvisionnement en eau ont été épargnés par les contaminants, selon lui.