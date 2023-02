Saisie de plus de 3 millions $ de drogue : la police livre les détails de l’enquête

La police de Sarnia, en Ontario, a annoncé vendredi les détails d’une enquête qui a donné lieu à la saisie de 3,2 millions de dollars de drogue et à de multiples accusations contre deux personnes de London, en Ontario.

Cette enquête, baptisée projet Oasis , a débuté en 2022 lorsque des agents ont été mis au courant d'un homme de London impliqué dans un trafic de fentanyl à Sarnia et dans d'autres parties du sud-ouest de l'Ontario.

À la suite de cette enquête, qui a duré trois mois, la police a perquisitionné deux résidences londoniennes le 26 janvier dernier et saisi plusieurs drogues, ainsi que des armes à feu et cinq téléphones portables.

Parmi les drogues trouvées, la police a notamment saisi 15 kilogrammes de fentanyl et 3,4 kilogrammes de cocaïne.

Deux hommes, originaires de London, Taymoor Pacha, 23 ans, et Justin Taillefer, 28 ans, ont été arrêtés et accusés de trafic de drogue et de possession d'arme prohibée ou à autorisation restreinte.