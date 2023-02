Les centres jeunesse de la région connaissent un taux d’occupation inégalé

Les centres jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaissent un taux d’occupation inégalé. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme qu’il y a présentement six unités de débordements. Le CIUSSS précise toutefois que la situation n'affecte pas la qualité des services.

Les 150 places disponibles en réadaptation sont insuffisantes pour les demandes d’admission au service. La situation serait notamment causée par le manque d’une cinquantaine de familles d’accueil.

Depuis quelques mois, nous sommes à 300 dossiers de signalements en attente d'évaluation. C'est clair que les situations plus urgentes sont traitées. Mais sur les 300, il y a un pourcentage de jeunes qui vont se retrouver en hébergement. Et oui, c'est sûr que ça met de la pression. C'est pour ça qu'on pense que, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il va probablement falloir développer d'autres unités , explique le chef de service évaluation et orientation au département de la protection de la jeunesse pour les secteurs de Jonquière et Alma, Sylvain Boucher.

Les unités chargées d'accueillir les pensionnaires en trop ne sont toutefois pas laissées pour compte.

Les unités de débordement sont traitées comme les unités régulières. Il y a des âges spécifiques pour chacune des unités, il y a des unités garçons et des unités filles. Donc tout dépendant du profil du jeune, il va être dirigé dans la bonne unité , souligne la directrice adjointe par intérim en réadaptation jeunesse et consommation, Catherine Belley.

Cependant, le contexte de pénurie de main-d’œuvre apporte une surcharge de travail aux employés.

On fait énormément de temps supplémentaire dans les dernières années. On passe d’une semaine à 38 h à 60 h et même 70 h par semaine , conclut une éducatrice spécialisée du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

