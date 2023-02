Une augmentation salariale de 9 % sur trois ans proposée à 120 000 fonctionnaires fédéraux

La commission qui fait office de médiateur dans le cadre des négociations entre le gouvernement fédéral et le syndicat de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) recommande des hausses salariales de 9 % échelonnées sur trois ans concernant quelque 120 000 fonctionnaires. Cette proposition est censée ramener les deux parties à la table des négociations.

La Commission de l’intérêt public (CIP) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) a présenté le dernier d’une série de quatre rapports, cette semaine, dans lequel figure cette proposition.

Les recommandations du rapport répartissent la hausse des salaires sur trois exercices, soit 1,5 % pour 2021, de 4,5 % pour 2022 et de 3 % pour 2023, et concernent quelque 120 000 employés de la fonction publique fédérale.

Alors que ces conclusions interviennent dans le cadre du rapport concernant le groupe Services des programmes et de l’administration (groupe PA), les trois autres unités de négociation, soit les groupes Enseignement et bibliothéconomie (groupe EB), Services de l’exploitation (groupe SV) et Services techniques (TC) sont concernés par la proposition.

Par ailleurs, la commission suggère également de donner aux fonctionnaires un droit de regard sur les ententes de télétravail.

Une commission d'intérêt public est prévue par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Son rôle est d’aider les parties à trouver un terrain d’entente dans le cadre de négociations.

Les membres de l’ AFPC fournissent d’importants services à la population canadienne, de l’émission de permis de travail au traitement des déclarations de revenus, et le gouvernement apprécie leur travail. Nous restons déterminés à conclure à la table une entente qui soit juste pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables , a commenté le Secrétariat du Conseil du Trésor, par voie de communiqué, vendredi.

« Ces rapports indiquent clairement la voie à suivre pour que le gouvernement et l’ AFPC puissent conclure des ententes, dans la mesure où les parties retournent à la table de négociation et négocient de bonne foi. » — Une citation de Le Secrétariat du Conseil du Trésor

Une proposition insuffisante pour le syndicat

Si le rapport de la commission de l’intérêt public (CIP) laisse entrevoir des gains pour les travailleuses et travailleurs du groupe PA , selon l’ AFPC , ses recommandations s’avèrent cependant insuffisantes pour contrer l’inflation.

Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à l’augmentation annuelle moyenne de 2,06 % proposée par l’employeur, ce ne sera pas assez pour atteindre notre objectif : obtenir un bon contrat de travail qui suit la courbe de l’inflation , a rétorqué le syndicat sur son site Internet.

Les bureaux nationaux de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) situés au 233, rue Gilmour, à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De toute évidence, nous devrons continuer d’insister pour que le gouvernement revienne à la table en avril,  (Nouvelle fenêtre) avec un nouveau mandat lui permettant d’offrir aux membres de l’ AFPC de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire qui suivent l’inflation.

Par ailleurs, un mouvement de grève est toujours d'actualité du côté des employés de la fonction publique. Les 120 000 fonctionnaires des quatre unités de négociations seront amenés à se prononcer sur un vote de grève du 22 février au 19 avril prochains.