Pourquoi votre croissant coûte-t-il plus cher?

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi votre pain et vos croissants coûtent plus en plus cher? Il s'agit du résultat de la hausse des prix des matières premières qui ont flambé ces dernières années, forçant les pâtissiers-boulangers à répercuter ces coûts sur les produits proposés à la clientèle.

Le prix de la farine a ainsi augmenté de 55 % depuis 2019, explique Frank Point, le propriétaire de la boulangerie Faubourg à Vancouver. Pour ce qui est du beurre, son prix a augmenté de 36 %, dit-il, tandis que le lait a connu une hausse de 17 % et la crème de 67 % depuis 2022.

Les croissants, les pâtisseries [...] il y a un impact direct sur le coût de fabrication , explique Frank Point.

Frank Point dit commander 6 tonnes de beurre par an alors que le prix de cette matière première a augmenté de 36 % en 2022. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Des répercussions sur les prix des produits

Thomas Haas, de Thomas Haas Chocolates, est l'un des boulangers et chocolatiers du Grand Vancouver. Il dit n'avoir jamais vu les prix des aliments aussi élevés en plus de 40 ans de carrière.

Nous avons calculé que [l'augmentation du prix de nos ingrédients] était comprise entre 28 %, la plus faible, et 71 %, la plus élevée, en un an , rapporte-t-il.

Dans son commerce, le prix d'un croissant est passé de 3,40 $ à 3,80 $.

Thomas Haas, qui a fondé Thomas Haas Chocolates, dit avoir vu jusqu'à 71 % d'augmentation du prix des œufs en raison de la grippe aviaire. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Sergio Salamonovitz, chef pâtissier et copropriétaire de Trafiq Cafe and Bakery dans le quartier de Riley Park à Vancouver a quant à lui adopté une approche différente face à la hausse des coûts : il réduit ses profits au lieu d'augmenter les prix.

En raison des défis économiques auxquels nous sommes tous confrontés, nous voulons être un endroit où les gens n'ont pas l'impression d'être poussés à acheter quelque chose pour plus cher , dit-il. Nous ne sommes pas là pour un an, nous espérons être là pour 20 ans encore. Donc il n'est pas nécessaire que chaque année soit la plus rentable .

On se sent en difficulté, on doit trouver des solutions

Pour Frank Point, il n’y a pas de solutions à court terme si ce n’est de réduire les coûts sans pour autant sacrifier la qualité de ses produits ou d’augmenter les prix comme c’est le cas actuellement.

On n'a malheureusement pas le choix et au final c'est le consommateur qui paie la différence de prix bien sûr , dit-il.

Frank Point dit qu’il faut trouver des solutions à long terme.

Frank Point, propriétaire de Faubourg. Photo : Radio-Canada

On attend toujours dans ces situations-là une aide du gouvernement d’une façon ou d’une autre. Mais pas forcément financière. , indique-t-il.

Il croit qu’il faudrait plutôt une aide sur les approvisionnements, notamment en révisant les filières d'approvisionnement des produits et en ayant une dépendance moindre aux pays qui produisent ou importent des aliments au Canada.

Un nouveau mode de fonctionnement

James Vercammen, un économiste spécialiste de l'alimentation et des ressources à l'Université de la Colombie-Britannique, estime que les augmentations reflètent probablement des décisions prises tout au long du processus de transaction.

« Il y a les grossistes, les détaillants et les grands fabricants de produits alimentaires, et il semble qu'ils prennent tous une plus grande part du gâteau que par le passé. » — Une citation de James Vercammen, économiste, Université de la Colombie-Britannique

Selon lui, une fois que l'inflation frappe et que les coûts commencent à augmenter, les fournisseurs commencent à s'habituer aux prix élevés.

C'est comme si nous étions dans un nouveau mode de fonctionnement et qu'il était difficile de revenir à l'ancien, car [les entreprises] ne veulent pas se laisser distancer, dit l'économiste.

James Vercammen espère que les prix finiront par se stabiliser, mais il note que des augmentations continues pourraient nécessiter une solution plus radicale : Nous ne devrions pas espérer une récession... [mais] la Banque du Canada nous dit depuis le début que nous pourrions avoir besoin de quelque chose de sévère si nous voulons vraiment faire baisser l'inflation rapidement.

James Vercammen ajoute qu'en 2004, le prix de la farine était à peu près le même qu'aujourd'hui, mais ces prix ont baissé naturellement, dans un déclin lent et progressif.

Je ne sais pas si nous verrons bientôt une baisse [des prix]. Nous pouvons simplement espérer une réduction de la pression [sur les marchés des produits de base].

Avec les informations d’Arrthy Thayaparan