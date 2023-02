« Je souligne ici la situation à Coutts, en Alberta, qui était une illustration concrète du risque que le Cabinet avait décrit : une manifestation très perturbatrice, mais essentiellement pacifique, qui comprenait un petit groupe d’acteurs qui avaient prétendument l’intention de commettre des actes de violence grave dans un but politique. » — Une citation de Rapport de l’Enquête publique sur l’état d’urgence déclaré en 2022, vol. 3

Le rapport décrit, en détail, le déroulement des événements qui ont mené au blocage du poste frontalier, ainsi que sa résolution.

Le jour avant d’invoquer la loi, alors que des agents des forces de l’ordre étaient infiltrés parmi les manifestants, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki, avait décrit lors d’un appel téléphonique la situation de Coutts au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Elle avait noté la présence d’une cellule endurcie de personnes en possession d’armes à feu, qui étaient disposées à se sacrifier pour leur cause .

Le rapport rappelle également que dans son témoignage, le ministre Mendicino a expliqué que ce moment était le plus grave et le plus critique jusqu’à présent en ce qui concerne les blocages.

Tôt le matin du 14 février, des agents de la GRC ont procédé à une perquisition d’une cache d’armes dans deux remorques et un véhicule. Plus tard dans la journée, le premier ministre a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence.

L’absence de dirigeants et la présence de Diagolon

Une des particularités du blocage de Coutts était l’absence de dirigeants clairs pour les manifestants, souligne le rapport. Après quelques jours de blocage, la GRC a envoyé des négociateurs pour tenter de libérer l’autoroute, mais le rapport mentionne la difficulté de communiquer avec les leaders du groupe.

Le commissaire Rouleau dénote également la présence de membres de l’organisation Diagolon, que la GRC décrit comme un réseau assimilé à une milice dont les membres sont armés et prêts à recourir à la violence , parmi les manifestants de Coutts.

À Coutts, une veste pare-balle qui a été saisie par la GRC arborait un écusson de Diagolon.

« Le lien le plus troublant entre les lieux de manifestation est la présence de membres de Diagolon à la fois à Ottawa et à Coutts [...] mais il y a peu de preuves d’une coordination importante ou généralisée entre les partisans de Diagolon à Coutts et à Ottawa. » — Une citation de Rapport de l’Enquête publique sur l’état d’urgence déclaré en 2022, vol. 1

Problèmes de communication entre l’Alberta et le fédéral

De plus, le juge Rouleau, qui décrit le chaos qui a mené à l’invocation des mesures d’urgence comme un échec du fédéralisme , constate le manque de collaboration entre le gouvernement de l’Alberta et Ottawa.

Dès les premiers jours du blocage, la GRC a communiqué avec plus d’une centaine de compagnies de remorquages en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et aux États-Unis, pour tenter de déloger les manifestants.

Toutes ces entreprises ont toutefois refusé d’aider les forces policières.

À ce moment, le gouvernement albertain a demandé de l’aide au ministère fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile. Toutefois, comme écrit le juge Rouleau, L’Alberta n’a jamais reçu de réponse officielle à sa demande d’aide fédérale. Une réponse négative à la demande d’aide a été rédigée et approuvée par le ministre [de la Protection civile, Bill] Blair, mais n’a jamais été envoyée.

Le rapport affirme que la lettre n’a jamais été envoyée à cause d’une erreur humaine et d’un manque de communication au sein de l’appareil fédéral : Il semble que le personnel de Sécurité publique Canada et celui du cabinet du ministre Blair croyaient chacun que l’autre enverrait la lettre.

Jason Kenney donne son avis

Dans son rapport, le Commissaire Rouleau mentionne une rencontre qui a eu lieu le matin du 14 février, avant l’annonce officielle de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. À cette occasion, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait convoqué tous les premiers ministres des provinces et certains ministres fédéraux.

Lors de cette rencontre, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a eu l’occasion de faire valoir son point de vue sur cette loi. Il a notamment tenté d’expliquer que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pourrait être [perçue] comme une grave provocation par les manifestants.

Il a également dit que la situation ressemblait parfois à un échec de l’État . Sans s’opposer à l’invocation de la loi, il a souligné qu’il existait d’autres façons de réduire l’ardeur des gens .

Tyler Shandro critique le fédéral

Tyler Shandro, le ministre de la Justice de l’Alberta a réagi par écrit vendredi à la publication du rapport Rouleau. Selon lui, les provinces n’ont pas été assez consultées avant d’invoquer la loi.

« L’invocation inutile de la Loi sur les mesures d’urgence a créé un dangereux précédent. » — Une citation de Tyler Shandro, ministre de la Justice de l’Alberta

Il a également ajouté qu'Ottawa avait violé les droits des Albertains garantis par la Constitution .

Il confirme que l’Alberta continuera d’appuyer le recours judiciaire contre l’invocation de cette loi, menée par la Fondation de la Constitution canadienne et l’Association canadienne des libertés civiles.

Avec les informations de Meghan Grant et Joel Dryden