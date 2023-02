La mise en oeuvre des incitatifs financiers pour les infirmières au Manitoba avance 

La province avait annoncé, l’automne dernier, l’investissement de 200 millions de dollars pour embaucher 2000 travailleurs de la santé supplémentaires en offrant une série d’incitatifs pour garder les employés au Manitoba et en attirer d’autres.

Les incitatifs annoncés précédemment comprennent des primes pour le travail de fin de semaine, les déplacements à distance et le report de la retraite.

La ministre de la Santé, Audrey Gordon, a indiqué vendredi que 123 millions de dollars sont spécifiquement consacrés aux problèmes de dotation en personnel infirmier.

Les fonds annoncés en novembre pour renforcer les ressources infirmières sont destinés à neuf initiatives axées sur le maintien en poste et le recrutement, y compris un nouveau paiement annuel pour les infirmières qui travaillent à temps plein et un incitatif financier pour les infirmières qui ont quitté le domaine.

Comme de nombreuses provinces au Canada, le Manitoba a connu des pénuries de main-d’œuvre dans tout le système de soins de santé depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les soins infirmiers étant particulièrement touchés

Des incitatifs nécessaires

Le président et chef de la direction de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Mike Nader, a constaté que même si c’est un peu tôt de se prononcer, certains des programmes d’incitation annoncés en novembre semblaient déjà être utiles .

Il précise que 6 millions de dollars de primes ont déjà été versés aux infirmières qui travaillent en fin de semaine.

Ces primes de maintien en poste sont importantes et bien méritées, mais il est tout aussi important de faire entrer plus rapidement dans notre système un plus grand nombre d’infirmières et d’autres professionnels de la santé , estime-t-il.

La province et l’Office régional de la santé de Winnipeg ont commencé à faire profiter aux travailleurs certaines des mesures incitatives dès le mois de janvier, notamment la prime pour les infirmières qui travaillent en fin de semaine ou s’engagent à travailler à temps plein.

M. Nader a déclaré, le mois dernier, que l’Office régional de la santé de Winnipeg avait embauché 27 infirmières, récemment diplômées, à temps plein. Il n’a pas été en mesure de fournir un chiffre sur le nombre d’infirmières qui ont quitté le système public depuis le début de l’année.

Les programmes incitatifs comprennent la prise en charge des frais de licence professionnelle des infirmières, l’offre d’une prime annuelle aux infirmières admissibles à la retraite pour qu’elles restent en poste deux années de plus, et une prime horaire pour les infirmières qui acceptent de voyager et de travailler dans les régions éloignées de la province.

Le Manitoba a créé également un incitatif au bien-être ou un complément aux allocations de dépenses des infirmières à temps plein et à temps partiel.

La province a aussi mis en place un programme de recommandation d’une infirmière afin d’encourager les infirmières et infirmiers du système public à recommander une infirmière ou un infirmier éventuel pour aider à combler les pénuries de personnel dans la province.

La question qui fâche

Lorsque la province avait annoncé le financement de 200 millions de dollars pour la santé, Mme. Gordon avait déclaré que le Manitoba prévoyait mettre fin à la pratique consistant à exiger des infirmières qu’elles fassent des heures supplémentaires et qu’il offrirait plutôt une série de mesures incitatives.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi, lors d’une conférence de presse, de donner plus de détails sur sa promesse de mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires, Mme Gordon n’a pas fourni de précisions.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, mentionne que son organisme est impatient de voir la mise en œuvre d’autres mesures efficaces pour résoudre les nombreux défis de notre crise des ressources humaines en soins infirmiers .

Avec les informations de Bryce Hoye