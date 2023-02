Rio Tinto annoncera 80 cuves AP60 additionnelles « probablement d’ici la fin de l’année »

C’est ce qu’ont affirmé, vendredi matin, Ivan Vella, chef de la direction de la division aluminium de Rio Tinto, et le directeur exécutif des opérations Atlantique, Sébastien Ross, lors d’une rencontre avec certains médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La multinationale a dit vouloir assurer une transition harmonieuse en prévision de la fermeture des cuves précuites. L’annonce doit être faite d’ici la fin de l’année, mais des études sont toujours en cours, explique Sébastien Ross.

C'est des investissements [...] de plusieurs centaines de millions de dollars. On est une compagnie publique aussi, donc il faut faire les choses dans la bonne séquence. On essaie encore d'optimiser le coût de capital pour déployer une technologie comme ça, ici. C'est pour ça qu'on a arrêté les 16 cuves, parce qu'on pense qu’il y a des économies d'échelle à le faire d’un coup, au lieu de 16 cuves et 80, en y allant directement avec 96 cuves. Mais là, on arrive à terme sur nos études, donc on a espoir qu'on va pouvoir progresser , a d’abord indiqué Sébastien Ross.

Rappelons que Rio Tinto avait annoncé au printemps dernier mettre sur pause la construction de 16 nouvelles prévues à son usine AP60 afin d'étudier l'ajout de cuves supplémentaires. Le Complexe Jonquière compte actuellement 38 cuves AP60.

Les cuves AP60 viendront remplacer les cuves précuites encore en opération à l'Usine Arvida. Photo : Radio-Canada

On veut assurer une transition harmonieuse d'Arvida, qui a un permis d'opérer jusqu'à la fin 2025. On travaille actuellement sur un projet de remplacement pour Arvida, qui est AP60, qui est une technologie qui émet beaucoup moins de CO2 par tonne produite que ce qu'on a à Arvida aujourd'hui. Donc, on travaille sur un projet pour ajouter 80 cuves aux 16 qui ont déjà été annoncées, donc on travaille encore là-dessus , a-t-il poursuivi.

« Le projet n’est pas approuvé encore, mais on a bon espoir que ce projet-là va pouvoir être annoncé probablement d'ici la fin de l'année. » — Une citation de Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique

À l’occasion d’une rencontre avec des élus régionaux en juin dernier, Sébastien Ross avait promis qu’il présenterait le plan d’investissements pour le remplacement des cuves précuites d’ici la fin de l’été. Ce plan avait ensuite été retardé à l’automne. En décembre, Sébastien Ross s’était limité à dire que des annonces se feraient au courant de l’année prochaine , faisant référence à 2023.

Un dossier de Radio-Canada publié l’automne dernier révélait que l’Usine Arvida, avec la vieille technologie des cuves précuites, est l’aluminerie la plus polluante au Canada parce qu’elle émet les plus hauts taux de particules fines et de dioxyde de soufre dans l’air par tonne d’aluminium produite.

Pas de date de déploiement pour Elysis

Rio Tinto confirme de nouveau qu'elle privilégie l'usine d’Alma pour l’implantation de la technologie Elysis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là où se trouvent les cuves de démonstration en construction. La multinationale estime toutefois qu'il est trop tôt pour avancer une date pour le déploiement commercial du procédé qui permet de produire de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre. Rio Tinto mise sur la technologie pour faire croître sa production, explique le directeur exécutif des opérations Atlantique.

C'est clair, quand la coentreprise a annoncé le développement de la technologie, ç’a été fait pour remplacer des cuves AP40 et les cuves AP40 qu'on a dans la région sont à Alma, donc c'est sûr qu'Alma est notre site privilégié pour le déploiement d'Elysis , a indiqué Sébastien Ross sans toutefois s’avancer sur l’éventuelle usine d’anodes.

Lors de la rencontre avec les médias, des dates ont été avancées concernant Elysis lors d’échanges informels, mais les dirigeants ont préféré demeurer prudents lors des entrevues officielles.

C'est prématuré à ce stade-ci de donner un horizon. C'est pour ça qu'on y va en séquence aussi. Arvida AP60 et aussitôt qu'Elysis est prêt, on va y aller avec le déploiement d'Elysis pour augmenter notre volume , a commenté Sébastien Ross.

Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique de Rio Tinto, et Ivan Vella, chef de la direction de la division aluminium de Rio Tinto, qui est de passage dans la région, ont rencontré les médias vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Rio Tinto affirme également ne pas être en mesure d'estimer l'impact qu'aura la nouvelle technologie sur les emplois dans la région ou encore quels seront ses besoins en électricité pour la déployer.

Le chef de la direction de la division aluminium de Rio Tinto, Ivan Vella, a répété que le développement de la technologie Elysis est complexe.

C’est encore de la recherche et du développement. Oui ça fonctionne, mais nous essayons de déterminer la voie pour le rendre à grande échelle rapidement. Nos clients, partout en Amérique du Nord, demandent plus de production. Ils en veulent pour des véhicules électriques, pour des canettes et encore plus. Nous travaillons aussi vite que nous le pouvons, mais c’est prématuré de commencer à promettre des dates et de se commettre à dire quand quelque chose sera rendu à un tel niveau , a expliqué, en anglais, Ivan Vella.

Tirer avantage de l’attrition

Rio Tinto souhaite assurer une stabilité de ses opérations afin de conserver ses clients pendant la période de transition qui sera nécessaire entre la fermeture des cuves précuites en 2025 et la construction de 96 nouvelles cuves AP60 au Complexe Jonquière.

Sébastien Ross assure que la multinationale veut minimiser l'impact qu'aura la fermeture de la vieille aluminerie d'Arvida sur la main-d'oeuvre.

On a la main-d'œuvre très qualifiée dans la région, on veut la garder, mais là, ce qui est important, c'est de regarder les projets dans la région. On a déjà annoncé le centre de billettes, qui crée 45 emplois, on a annoncé [le recyclage] post-consommation, qui crée 15 emplois. Il faut regarder un petit peu plus large. [...] Il y a beaucoup d'attrition, il y a des retraites à venir qui sont annoncées aussi. On va essayer de tirer avantage de ça, mais notre objectif c'est essayer de minimiser le plus possible les impacts sur la main-d'oeuvre , a énoncé Sébastien Ross..

Le centre de recyclage d’aluminium postconsommation a été annoncé en août dernier. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le dirigeant a précisé qu'aucune demande de renouvellement des autorisations environnementales des cuves précuites n'a été faite à Québec jusqu'à maintenant. Cependant, le déroulement de la transition n'est pas déterminé. Une salle de cuves précuites qui est moins polluante, pourrait par exemple être conservée, le temps que la construction des cuves supplémentaires se fasse.

Pour la transition, Rio Tinto assure qu’elle n’aura pas besoin de plus d’électricité.

Rio Tinto projette aussi de rendre son usine d'alumine, l'Usine Vaudreuil, carboneutre.

Un contexte difficile depuis 15 ans

Le dévoilement du rapport annuel de Rio Tinto aura lieu mercredi prochain, le 22 février. Ivan Vella a soutenu que Rio Tinto avait connu un contexte économique difficile dans les 15 dernières années et que la demande en aluminium avait peu augmenté. La multinationale a acheté Alcan en 2007.

En 2021, la division aluminium avait dégagé un profit de 2,5 milliards de dollars américains.

Ivan Vella affirme que l’entreprise ne se base pas sur une augmentation du prix de l’aluminium à court terme pour une décision d’investissement.

Les deux dirigeants de Rio Tinto ont aussi rencontré les mairesses d’Alma et Saguenay.

