L’offre de vols s’agrandit pour les voyageurs saskatchewanais

WestJet a annoncé vendredi l’ajout de vols entre Saskatoon et Minneapolis, ouvrant ainsi un accès direct de la Saskatchewan au Midwest américain et au-delà, précise la compagnie aérienne.

Le vice-président des affaires extérieures de WestJet, Andrew Gibbons, indique que cette initiative est le résultat d'un partenariat entre WestJet, l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon et le gouvernement de la Saskatchewan.

WestJet est ravie d'investir davantage en Saskatchewan, de renforcer la connectivité intérieure et régionale de la province et de créer un nouveau lien direct pour les affaires et le tourisme entre Saskatoon et les États-Unis , déclare Andrew Gibbons.

Selon le communiqué, WestJet développe le réseau aérien de la Saskatchewan en renforçant sa connectivité intérieure avec la reprise des vols sans escale, ainsi qu'avec le rétablissement du service entre Regina et Vancouver.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, et des ministres provinciaux étaient également présents à l’annonce de la compagnie aérienne.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, déclare que Minneapolis a toujours été une destination de voyage essentielle pour la Saskatchewan, notamment pour les voyages d’affaires.

Cette nouvelle route ouvre la porte à une augmentation des voyages d'affaires, ainsi que des voyages de vacances personnelles, ce qui est important pour la qualité de vie des résidents de la Saskatchewan , précise Jeremy Harrison dans un communiqué.

Selon le maire Charlie Clark, les vols directs entre la Ville des Ponts et les États-Unis sont indispensables pour le développement économique de sa région.

Nous sommes très conscients à Saskatoon, qu'il ne s'agit pas seulement d'un vol pour les habitants de notre ville. On est une ville qui sert toute la région et tout le Nord, ces vols créeront davantage d'opportunités pour la région , indique Charlie Clark dans une conférence de presse.

Cet été, WestJet augmentera sa capacité au départ et à destination de Saskatoon de 50 % et de 67 % au départ de Regina par rapport à 2022.