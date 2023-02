La communauté florissante d’Inglewood accueille plus de 20 nouvelles entreprises

Le quartier d'Inglewood, à Calgary, a accueilli plus d'une vingtaine de nouveaux commerces locaux et indépendants au cours de la dernière année, et d'autres préparent leur arrivée.

Le dynamisme palpable actuel n'était pas aussi évident ces deux dernières années dans ce quartier où se dressent des immeubles de résidences et commerces en bordure de la 9e avenue. La pandémie et la situation économique ont entraîné la fermeture de nombreux établissements dans les dernières années.

Malgré tout, de nouveaux commerces, tels que des établissements de restauration, des magasins de vêtements de seconde main, une animalerie et une teinturerie ont fleuri ces derniers mois, apportant une modernité à la communauté historique. Le quartier d'Inglewood compte désormais plus de 250 commerces locaux et indépendants.

Laine Fedrau, propriétaire du Attic Bar and Stage sur la 9e avenue, considère que l'arrivée de nouveaux commerces insuffle une touche de fraîcheur dans la communauté. Je suis vraiment heureuse de voir les nouvelles entreprises du quartier , dit-elle. Cela a sans aucun doute contribué à la vie culturelle et à la vitalité du quartier.

La propriétaire de l’Attic souligne qu'elle a tout de même observé une période d'ajustement à la suite de l'inauguration de son bar en février 2022. Elle estime notamment que le bar manquait de visibilité, car il est situé à l'étage supérieur d'un immeuble.

L'Attic Bar and Stage, une entreprise de Laine Fedrau, accueille le plus ancien spectacle de drag queens de Calgary, Carly's Angels. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Laine Fedrau explique que ce qui a entre autres contribué à attirer l'attention de la communauté du quartier a été de conserver des éléments propres à l'entreprise qui occupait le local avant leur arrivée. Elle assure que le cachet de l'ancienne entreprise, Lolita's Lounge, valait la peine d'être préservé.

Ce fut une aventure amusante pour trouver notre identité , remarque-t-elle. À l'origine, nous étions une pizzeria à base de plantes, avec un peu de concerts et, bien sûr, le spectacle de drag queens Carly's Angel, qui se déroule à cet endroit depuis 23 ans.

Un quartier historique

Fondé en 1875, Inglewood est le plus ancien quartier de Calgary. Selon Rebecca O’Brien, directrice générale de l'association Inglewood Business Improvement Area, le quartier regorge de boutiques locales, de restaurants, de bars, de bureaux et de maisons de caractère.

Ce n'est pas une zone historique artificielle, les gens y habitent vraiment , explique-t-elle. Partout où vous regardez sur la 9e avenue, il y a des gens qui vivent au-dessus des bâtiments, des magasins et des restaurants en dessous.

Rebecca O’Brien, directrice générale de l'association Inglewood Business Improvement Area, décrit Inglewood comme un quartier convivial pour les piétons, où se côtoient commerces locaux, restaurants, bars, bureaux et maisons de caractère. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

La résidente du quartier considère que ce modèle d'infrastructure explique le succès des commerces qui sont établis à Inglewood.

Je pense que le mot expérience est tout à fait approprié pour décrire Inglewood , lance-t-elle. On peut arriver le matin et commencer par visiter une galerie d'art, puis aller déjeuner et ensuite entrer et sortir d'un magasin de disques ou encore d'un magasin de consignation.

Rebecca O'Brien indique que la Ville de Calgary encourage, de plus en plus, la transformation du quartier, notamment en permettant la construction d'immeubles plus hauts. Toutefois, elle estime que cela pourrait compromettre le charme d'Inglewood.