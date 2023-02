Le disque # 1 de Menoncle Jason Live avec la paroisse est composé de 14 chansons enregistrées à l’ancienne, tirées de l’album Dans son prime, dont une captation a eu lieu au Monument-Lefebvre en 2021.

Le disque # 2 contient 12 pièces interprétées par Menoncle Jason lors du lancement de son album La grosse piastre à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen de Moncton, le 10 décembre 2019.

Comme à la télévision communautaire, tard le soir

Les deux enregistrements ont été réalisés avec des technologies analogues.

« On aime toujours aller avec la vieille technologie, des éléments analogues. » — Une citation de Jason LeBlanc

Pour faire un clin d'œil encore plus grand à l’époque où il a grandi, le double album est aussi disponible en format cassette et en disque compact, pour les nostalgiques et les collectionneurs.

L'esthétique visuelle et sonore propre aux années 1980 et 1990 était le point de départ.

Jason LeBlanc rêvait depuis longtemps d’immortaliser cette période avec son personnage Menoncle Jason.

Le résultat dépasse ses attentes. Je pense qu’on a imaginé le son et on a réussi à le créer , dit-il. On a fait des spectacles live, mais le visuel, on ne l’avait jamais vraiment capté comme on l’a toujours imaginé.

« Finalement, c’est comme si ça venait d'un tout petit tube TV comme on avait lorsqu’on était petit, avec le ratio 4:3, et qu’on regardait une performance de Menoncle Jason à la télévision communautaire, tard le soir. » — Une citation de Jason LeBlanc

On a pu le capter comme ça et c’est vraiment cool de pouvoir finalement le montrer , dit le musicien.

Menoncle au grand écran

Le public pourra découvrir l’univers rétro-country-chiac-disco de Menoncle Jason en première lors du tout premier Festival de film de Memramcook, le 18 février au Monument-Lefebvre.

Le film Menoncle Jason Live à Memramcook, réalisé par Martin Goguen, est la captation du spectacle sur le 1er disque de son double album.

Menoncle Jason a toujours eu un lien d'attachement très fort envers la salle de spectacle du Monument-Lefebvre, dans son Memramcook natal. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Pour aller chercher la qualité sonore et d’image voulue, Jason LeBlanc et son équipe ont filmé le spectacle avec des caméras MiniDV, l’ancêtre du VHS .

Le musicien est vraiment fier du résultat. La fébrilité l’habite à l’idée de présenter ce nouveau matériel dans la salle emblématique de son enfance.

C'est comme une huge honneur, dit-il. Je suis vraiment fier de venir de Memramcook et d'avoir cette salle, ici, dans la vallée que j'ai grandi [...] Je ne m'attendais pas de vraiment jouer ici. Ça fait que d'être capable de le jouer, et en plus de pouvoir faire un film avec ça, et en plus de le montrer au Monument pour le premier festival de film, c'est "ultimate Memramcook", je trouve ça vraiment cool.

Memramcook à l’honneur au cinéma

Du 17 au 19 février  (Nouvelle fenêtre) , Memramcook, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, brillera dans le cadre du premier Festival du film de Memramcook.

Les présentations de documentaires sont en début d'après-midi, à 14 heures. Éloge du chiac de Michel Brault, Éloge du chiac : part 2 de Marie Cadieux étaient à l'affiche vendredi. L’Ordre secret de Phil Comeau et Croque-mort. C’est beau la vie! de Georges Hannan sont au programme samedi et dimanche. Des courts-métrages sont aussi au programme.

Deux soirées seront dédiées à des enregistrements de spectacles musicaux soit Dans son prime de Menoncle Jason, qui a été enregistré au Monument-Lefebvre, sera présenté samedi à partir de 19 heures.

Dimanche, ce sera Viens avec moi, l'opéra rock du groupe Les Hôtesses d’Hilaire.

Carole Chouinard, directrice du Monument-Lefebvre, cherchait comment intégrer le cinéma à la programmation hivernale.

Finalement, la solution est apparue devant ses yeux : Ça fait 8 ans que je suis à Memramcook. Je découvre cet endroit-là, assez extraordinaire tout le temps, et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées ici. Il y a des cinéastes, des comédiens, des acteurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent.

J'ai essayé de trouver un fil conducteur pour pouvoir présenter des films, et donc c'est Memramcook qui est devenu le film , explique-t-elle.

Le premier Festival de film de Memramcook est gratuit pour tous — avec contributions volontaires acceptées — du 17 au 19 février au Monument-Lefebvre.