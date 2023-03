Diplomatie française au Canada : le consulat de Québec aussi secoué par des controverses

Des plaintes à la cellule antiharcèlement et un climat de travail qualifié de « délétère » au consulat de France à Québec poussent des élus des Français de l’étranger à publier leurs inquiétudes. Après de premières révélations concernant des plaintes au consulat de France à Toronto, les élus s'interrogent sur l'efficacité de la « cellule tolérance zéro » du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Dans une lettre rédigée par des élus des Français à l’étranger à l’intention du ministère des Affaires étrangères français, les auteurs reprochent, entre autres, au consul général de Québec, Frédéric Sanchez, d’avoir eu des comportements vexatoires et d'avoir imposé des sanctions injustifiées ou tout au moins disproportionnées par rapport à des motifs véniels .

Dans une déclaration écrite publiée sur le site de l’Alliance solidaire des Français à l’étranger, la sénatrice Évelyne Renaud-Garabedian, qui représente les Français hors de France, a questionné la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, au sujet de la cellule tolérance zéro . Celle-ci a été mise en place par les autorités françaises en septembre 2020 spécifiquement pour lutter contre le harcèlement dans la fonction publique. La ministre n’a pas pour l’instant fourni de réponse.

L’Alliance solidaire des Français à l’étranger est un mouvement politique créé par des Français expatriés à travers le monde avec l’objectif d’améliorer leur représentation auprès des autorités françaises.

La sénatrice évoque une plainte effectuée au consulat de Québec, en plus de celles formulées par des employés du consulat de Toronto.

Mme Renaud-Garabedian souligne que ces plaintes n’ont pas eu de suite et demande si une évolution [du] fonctionnement et [des] pratiques [de la cellule antiharcèlement] est envisagée.

Dans un courriel à Radio-Canada, la sénatrice affirme avoir été interpellée par des Français établis à l’étranger préoccupés de la situation, mais précise n’avoir aucune connaissance directe de ces faits .

Ces préoccupations sont partagées par quatre employés ou anciens employés du consulat de Québec dont Radio-Canada a accepté de protéger l’identité puisqu’ils craignent d’éventuelles répercussions professionnelles à la suite de leur témoignage.

Tous affirment que le climat de travail est impossible ou délétère . Certains affirment que des problèmes de gestion sont aussi la cause de nombreux conflits internes entre les différents employés.

Radio-Canada a par ailleurs obtenu copie d'une lettre envoyée en avril 2022 au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ( MAE ) et à la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, une autorité administrative qui découle à la fois du ( MAE ) et du ministère de l’Intérieur, dans laquelle des élus français à l’étranger demandent une intervention au consulat de Québec.

Le président du conseil consulaire de Québec, Arthur Silve, est un des cosignataires de la lettre aux côtés des autres conseillers des Français à l’étranger Laetitia Berts, Ramzi Sfeir et Richard Troussier.

Selon cette lettre, la situation serait telle que les Français de la région de Québec éprouvent une grande difficulté [...] pour accéder à un service consulaire de qualité .

La lettre fait entre autres état du manque criant de personnel, mais aussi des difficultés plus larges dans les relations avec le consul général , Frédéric Sanchez.

Les élus à l’étranger relatent spécifiquement des arrêts maladie de deux cheffes de chancellerie depuis l’arrivée en poste de M. Sanchez en 2019 , puis de cinq membres du personnel consulaire depuis l’été 2021.

« Certains membres du personnel quittent les réunions en cours car trop éprouvés ou surmenés. » — Une citation de Lettre de conseillers des Français à l’étranger au ministère des Affaires étrangères.

Parmi leurs préoccupations, les auteurs de la lettre précisent également que les femmes semblent tout particulièrement touchées par les difficultés .

Le consulat de France à Québec et l’ambassadeur de France au Canada n’ont pas voulu commenter ces nouvelles révélations.

Paris envoie une équipe à Québec

Une inspection, dirigée par trois agents dépêchés de Paris, a aussi été menée à Québec après la réception par le ministère des différents signalements, confirment les sources de Radio-Canada au consulat.

À la fin de l’année 2022, les inspecteurs auraient recueilli des témoignages auprès d’employés actuels et passés du consulat de France à Québec.

Certaines des personnes qui ont accepté de parler à Radio-Canada confirment avoir participé à des rencontres et offert des témoignages lors du passage des agents, mais n’avoir obtenu aucune conclusion officielle après leur signalement.

Radio-Canada a demandé au ministère français des Affaires étrangères où en est l’enquête, mais nos courriels sont demeurés sans réponse.

Par ailleurs, des Français établis à l’étranger ont reçu une invitation pour une conférence qui se tiendra à Paris le 27 mars. Une autre sénatrice des Français établis hors de France a lancé l'invitation à cette rencontre au cours de laquelle les participants seront invités à échanger avec maître Christelle Mazza au sujet du harcèlement dans la fonction publique.

Le thème de la rencontre est présenté comme des outils pour prévenir et réagir . Elle se déroulera dans les locaux du Sénat.

La diplomatie : un incubateur de conflits

Selon le professeur de l’Université Sciences Po à Paris, Christian Lequesne, l’existence de conflits au sein des bureaux diplomatiques, comme les consulats et les ambassades, n’est pas un fait exceptionnel. Selon lui, l’expatriation, la séparation familiale fréquente et la durée des affectations contribuent à créer des tensions au sein des équipes déployées à l’étranger.

Les agents et les chefs de poste doivent donc jongler, selon lui, avec leurs propres enjeux tout en planifiant le prochain coup ou mettant en place les conditions pour obtenir le prochain poste auquel ils aspirent.

« L’expatriation, parfois, ça fragilise. » — Une citation de Christian Lequesne, chercheur à l’Université Sciences Po

Il souligne par ailleurs que les mandats du personnel diplomatique durent en général trois ou quatre ans et que, dès leur entrée en poste, les employés sont donc forcés de penser au prochain poste .

Le fait que ces conflits se retrouvent sur la place publique est toutefois moins commun, selon le chercheur. Il y a un aspect réputationnel qui est important et on essaie de ne pas trop rendre visible le conflit.