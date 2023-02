Ottawa ne renouvelle pas les permis de 15 fermes aquacoles des Îles Discovery

L’état du saumon sauvage du Pacifique est désastreux et nous devons faire tout notre possible pour garantir sa survie , indique Joyce Murray, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, dans un communiqué.

Pêches et Océans souligne que le saumon sauvage est soumis à de multiples facteurs de stress, dont les changements climatiques, la dégradation de l'habitat et la pêche réglementée et la pêche illégale. Le ministère ajoute que des données scientifiques récentes révèlent une incertitude quant aux risques que posent les fermes d'élevage pour le saumon sauvage.

Comme l’a souligné la Commission Cohen, la région des îles Discovery est une route migratoire capitale pour le saumon sauvage du Pacifique, où des passages étroits mettent les saumons juvéniles migrateurs en contact direct avec les exploitations salmonicoles , peut-on aussi lire.

Une décision difficile , dit Ottawa

Cette décision a été difficile à prendre, mais elle était nécessaire. En adoptant une approche de précaution accrue dans la région des îles Discovery, le gouvernement du Canada contribuera à assurer le bien-être du saumon sauvage du Pacifique pour nos enfants et nos petits-enfants , indique également Pêches et Océans Canada.

La décision a été prise après de vastes consultations avec les Premières Nations, l'industrie et d'autres intervenants, et permet d’adopter une approche hautement préventive pour gérer la salmoniculture dans cette région, affirme le gouvernement.

Selon Ottawa, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) estime que 11 espèces de saumons sont en voie de disparition dans le bassin versant du fleuve Fraser, deux espèces sont menacées et sept espèces sont jugées préoccupantes.

Le gouvernement dit aussi être déterminé à élaborer un plan responsable en vue d’assurer la durabilité de l’aquaculture de prochaine génération au Canada.