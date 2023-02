Charlotte Cardin et Coeur de pirate nommées pour les prix de Women In Music Canada

Women in Music Canada (WIMC) a dévoilé la longue liste des nommées pour ses prix qui seront décernés le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Charlotte Cardin et Béatrice Martin (Coeur de pirate) font partie des nommées de cette première édition. Marilyne Lacombe, de la maison de disque Mothland, à Montréal, est également nommée, elle qui figure notamment parmi les programmateurs et programmatrices du FME en Abitibi et du Taverne Tour à Montréal.

Le programme de WIMC a été créé pour célébrer et soutenir les femmes innovatrices et créatrices qui ont connu un succès exceptionnel dans leur domaine entre décembre 2021 et décembre 2022.

On retrouve parmi les nommées de nombreux talents œuvrant dans l’industrie musicale, dont certaines qui travaillent dans l’ombre. Les prix seront distribués à travers huit catégories spécifiques déterminées par WIMC : Artiste de l'année, Leader, Entrepreneure, Excellence sur scène, Leader internationale, Organisation de l'année, Pionnière et, finalement, le Tableau d'honneur de Women in Music Canada récompensera jusqu’à 10 personnes qui s'identifient comme femmes et qui en sont aux premiers stades de leur carrière tout en démontrant un avenir prometteur.

La directrice générale de WIMC, Robyn Stewart, a déclaré dans un communiqué avoir reçu durant les derniers mois de nombreux commentaires soutenant et rappelant l’importance des prix décernés par son organisation. Merci à tous les membres du jury, à toutes les candidates, commanditaires et bailleurs de fonds de nous avoir aidés à concrétiser ce rêve. Et surtout, félicitations à toute notre longue liste , a-t-elle dit.

Un dîner accompagnera les honneurs le 8 mars à l'Opéra de Toronto. Animé par Saroja Coelho de CBC, l'événement mettra en vedette Dobson, Sofia Camara, Desiree Dawson, Tia Wood, Liliane Chlela et Sacha.

Loreena McKennitt y sera également intronisée au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens.

