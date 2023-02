La Maison du Bouleau Blanc dénonce le projet d’élargissement de l’aide médicale à mourir

La présidente de la maison de soins palliatifs d’Amos, Dre Liette Boyer, se dit vivement préoccupée par le projet de loi 11 déposé jeudi par la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Le projet de loi, s’il est adopté, forcerait la Maison du Bouleau Blanc à offrir l’aide médicale à mourir à ses patients, alors que ce service n’y est toujours pas disponible.

« C’est complètement irrespectueux. Le gouvernement ne peut pas donner le choix à la population et ne pas le donner au personnel des maisons de soins. » — Une citation de Dre Liette Boyer, présidente de la Maison du Bouleau Blanc

La Maison du Bouleau Blanc est l’une des 12 maisons de soins palliatifs qui n’offrent pas l’aide médicale à mourir au Québec.

En Abitibi-Témiscamingue, la Maison de l’Envol de Rouyn-Noranda ainsi que la Maison de la source Gabriel de Val-d’Or offrent déjà l’aide médicale à mourir, sous plusieurs conditions.

Des critères moins sévères

Le projet de loi 11 retire aussi le critère de fin de vie des conditions à respecter afin d’obtenir l'aide médicale à mourir. Il ne serait donc plus nécessaire d’attendre les derniers stades d’une maladie dégénérative avant d'avoir accès à cette aide.

Pour la docteure Boyer, le retrait de cette condition pourrait mener à des débordements dans le futur.

Est-ce que ça va s’arrêter là? Je pense que non. Je me demande si les nouvelles personnes qui auront accès à l’aide médicale à mourir auront tout le soutien nécessaire. Il faut absolument que ces gens soient entourés des meilleures personnes possibles et des professionnels avant de prendre une décision , soutient-elle.

Les personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave, comme la quadriplégie, pourraient aussi recourir à l'aide médicale à mourir si le projet de loi est adopté sous sa forme actuelle.