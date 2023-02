Convoi de camionneurs : le rapport du juge Rouleau accueilli favorablement à Ottawa

Dans les grandes lignes, le rapport arrive à la conclusion qu’il existait un fondement factuel, convaincant et crédible à la croyance que la sécurité et la santé de la population étaient en péril.

Émilie Taman, l’avocate qui a représenté les résidents et les entreprises d’Ottawa lors de la Commission Rouleau se dit satisfaite des conclusions dudit Rapport. C’est valorisant de voir que le commissaire a bien compris [à quel point] c’était dangereux. Pour nous et nos clients, c’est satisfaisant.

Le rapport du juge Rouleau contient plus de 56 recommandations. Photo : Radio-Canada / Andreanne Apablaza

Le rapport du juge Rouleau contient plus de 56 recommandations. Pour l’avocate, cela va permettre d’éviter qu’une telle situation ne se produise. Elle rappelle, par ailleurs, que les citoyens et les entreprises n’ont pas pris position sur l’invocation de Loi sur les mesures d’urgence, mais cherchaient seulement à mettre un terme à la situation.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) est quant à lui blâmé pour ses croyances erronées concernant la durée de la manifestation.

Par voie de communiqué, le corps policier a tout de même tenu à remercier officiellement le juge pour la diffusion de son rapport, tout en reconnaissant avoir commis un certain nombre d'erreurs lors de cet événement sans précédent .

Des confirmations pour les commerçants

Pour la directrice de la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) Vanier, Nathalie Carrier, les conclusions du rapport viennent confirmer le ressenti des commerçants de la ville d’Ottawa.

Ce qui a été reflété par le commissaire Rouleau, [ce sont] les enjeux extraordinaires qu’on a eus avec la police. Les décisions qui ont été prises dans le début de cette crise ont fait en sorte que c’est une crise beaucoup plus importante que ce qu’on aurait dû voir.

Nathalie Carrier est directrice générale de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) Vanier. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Un constat partagé par le propriétaire de la boulangerie le Moulin de Provence, Claude Bonnet, selon qui la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence est le résultat de lacunes résidant dans les décisions prises initialement au niveau municipal.

Mme Carrier pense toutefois que les voix des entreprises et des commerces auraient dû être plus entendues. Elle salue en revanche la mention de l’impact économique et social de la manifestation, ainsi la démarche du juge qui a inclus les voix des acteurs locaux impactés, tels que les commerçants.

Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Je pense qu’il y aurait eu besoin d’aller un peu plus loin au niveau de l’impact social et au niveau des conséquences commerciales , ajoute de son côté M.Bonnet. Il rappelle, de plus, que cette crise sans précédent a eu des conséquences considérables sur les finances des commerçants.

De l’attente chez les élus

J’ai hâte de lire le Rapport dans les détails. J’espère qu’il y aura beaucoup de recommandations que nous pourrons adopter dans les semaines suivantes , commente quant à lui le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Rappelant que des changements ont déjà été entrepris à l’échelle de la municipalité, il assure que tout le monde veut apprendre les leçons et s'assurer que les événements de l’année passée ne se [reproduiront] pas à l’avenir à Ottawa.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, exprime également ses attentes à propos du rapport. Je vais lire avec intérêt, car je veux savoir comment la ville peut mieux gérer ces sortes de situations dans le futur.

La conseillère de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L'ancien maire de la ville d'Ottawa, Jim Watson, souhaite quant à lui remercier le premier ministre d’avoir invoqué la Loi sur les mesures d'urgence, sans quoi la police n’aurait pas pu faire son travail.

Accueil plus mitigé chez les manifestants

Du côté des manifestants, la réception des conclusions du rapport Rouleau est plus tempérée.

Steeve Chartrand, dit l’Artiss , le leader du mouvement « Les Farfadaa » ressent un certain contentement d’avoir pu être entendu lors des auditions réalisées dans le cadre de la Commission sur l’état d’urgence, ce qui a permis, selon lui, aux manifestants d’être généralement plus écoutés.

Steeve « L'Artiss » Charland, 48 ans, était venu donner sa version des faits lors des audiences de la commission Rouleau. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

S’il avoue qu’il aurait aimé voir l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence être déclarée illégale , M. Chartrand apprécie que le juge ait reconnu qu’une partie de la population ne se sente plus entendue et concernée par les politiques libérales actuelles.

Selon lui, l’importance du mouvement contestataire comprenant non seulement les manifestants présents à Ottawa, mais également les personnes qui ont apporté leur soutien, démontre qu'une importante partie de la population [exprime] des idées similaires.

Ce qui rend l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence problématique, conclut-il, est le fait qu’elle ait rendu la manifestation illégale, alors que le droit de manifester est un droit fondamental.

Avec les informations de Fiona Collienne, de Rebecca Kwan et de Marie-Jeanne Dubreuil