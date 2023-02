La célébration de vie d’Arthur H

Mon dernier disque, je l’avais fait durant le confinement, presque tout seul chez moi, raconte le chanteur. Il s’appelait Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Donc j’avais quand même un passif à régler avec un titre comme ça. Il fallait que je rétablisse quelque chose. Du coup, La vie s'est imposée.

C’est tellement simple comme titre, je ne sais pas comment j’ai pu le choisir, poursuit-il, dans une longue tirade dont lui seul a le secret. Mais je trouvais que c’était beau, quoi. La vie, on est plongé dedans, c’est inconnu. C’est quelque chose dans lequel on est, mais on ne sait pas ce que c’est vraiment. Ni les scientifiques ni les religieux ne peuvent nous l’expliquer.

De musique et de cinéma

Arthur H explore ce vaste thème en douze pistes aux titres à la fois évocateurs et vagues, comme La route, L’océan, Le secret et L’innocence. Sur celles-ci, sa voix singulière est accompagnée de trames sonores flottantes, qui rappellent les bandes-sons de films.

Ce que j’aime dans les films, c'est la sensation de se perdre dans une histoire, de s’oublier. Et je trouve que la musique peut aussi procurer ce genre de voyage, explique-t-il. On ne connaît pas forcément la destination. Mais on y va, et on découvre des choses. On se perd, mais ce n’est pas l’angoisse de se perdre. C’est le bonheur de se perdre.

Au fil de son processus créatif, l’artiste explique avoir épuré peu à peu ses pistes instrumentales, qu’il qualifie de forêt sonore . Il a effectué ce travail méticuleux dans le Mile-End, à Montréal, en compagnie de son compatriote Jean Massicotte.

Le son de Montréal

Le chanteur français raconte d’ailleurs avoir besoin des vibrations de la métropole québécoise pour aller au bout de ses pulsions musicales.

Montréal n’a pas le même son que Paris, estime-t-il. C’est un son indéfinissable. On ne peut pas vraiment l’expliquer, on ne peut que le ressentir. Mais c’est un son dont je me sens proche, et qui m’a beaucoup nourri. Pour moi, il s’agit de mettre de l’air dans la musique.

J’ai besoin de Montréal pour m’aider à prendre mes distances et me connecter à quelque chose qui est pour moi intime, poursuit-il. Je n’ai pas envie de mettre des mots dessus. Ça ne s’explique pas. Mais c'est quelque chose de l’ordre de l’amour, de l’espace pour être soi-même.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Katerine Verebely, chroniqueuse à l’émission Dessine-moi un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.