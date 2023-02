La saison des sucres est déjà lancée en Estrie

Nettoyage d'équipement, entaillage des érables, c'était le branle-bas de combat à l'Érablière du village, à Compton.

Ma blonde me trouvait bien fatigant hier, parce que j'allais partir la bouilleuse, s'exclame en riant le copropriétaire, Maximilien Leblanc. On a commencé à conserver l'eau dès mercredi. Lundi, mardi, on a utilisé cette période pour nettoyer nos lignes et s'assurer que le système soit propre. Et on a produit 25 gallons hier!

Pour le moment, la cuvée 2023 hâtive est assez foncée, ce qui est habituel, selon Maximilien Leblanc, en début de saison. Les premiers tests de goût sont à venir, donc difficile pour le moment de savoir si elle sera exceptionnelle pour les papilles.

Maximilien Leblanc, copropriétaire de la l'Érablière du village, à Compton, a déjà parti ses bouilleuses. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Des acériculteurs prêts, d'autres surpris

Si plusieurs acériculteurs ont pu lancer leur saison, ceux de la cabane à sucre Érabilis, à Sherbrooke, ont été pris de court par les aléas de la météo. Impossible pour eux de lancer les bouilleuses.

Cette année, la particularité, c'est qu'on a eu un dégel assez long et profond en février, explique le propriétaire Jean-François Plante. Il y a toujours eu des dégels, mais rarement aussi longs que ça. De mémoire, ce n'est jamais arrivé. Donc, ça m'a pris un peu au dépourvu au niveau des processus d'entaillage et de préparation.

De plus, avec la pénurie de main-d'oeuvre, les derniers jours ont été un véritable parcours du combattant pour entamer la saison.

J'ai dû engager des gens en supplémentaire, peut-être un peu en urgence, pour essayer de m'avancer , explique-t-il.

Jean-François Plante a été pris de court, et ne sait pas s'il a perdu une partie de sa production. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Les prochains jours risquent d'être très froids, avec un mercure qui va plonger sous les normales saisonnières. Est-ce que l'acériculteur a perdu 5, 10 % de sa saison, en ne pouvant récolter pendant les journées douces? Il l'ignore, mais affirme qu'il sera prêt pour le prochain dégel.

À savoir à quoi ressemblera la saison... Difficile pour le moment de le savoir. Si chaque producteur a ses propres réalités et astuces pour maximiser sa récolte, au bout du compte, dame Nature a le gros bout du bâton.

Et avec les changements climatiques, les acériculteurs s'attendent à devoir adapter leurs façons de faire. Depuis quelque temps, certains bouillent même en septembre et en octobre, et le sirop d'automne devient de plus en plus populaire.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau