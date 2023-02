QUB musique migrera vers la plateforme française Qobuz

Lancée en grande pompe en 2020, QUB musique souhaitait devenir le Spotify du Québec. Québecor y offre un important catalogue de musique québécoise.

Dans un communiqué publié vendredi, l'entreprise confirme que ce sera bientôt la fin de la plateforme, mais pas de la marque. QUB musique deviendra plutôt une partie intégrante de Qobuz. Les abonnés auront aussi accès à un tarif préférentiel lors de la migration, prévue pour mai.

La marque QUB musique poursuivra son évolution au sein même de Qobuz, notamment par une offre de listes de lecture taillées sur mesure pour les mélomanes québécois ainsi que par du contenu éditorial local – chroniques d’albums, articles de fond et interviews – de grande qualité , lit-on dans le communiqué.

« Nous partageons avec QUB musique les mêmes valeurs et convictions en matière de diffusion musicale : proposer une approche différenciante qui favorise la promotion de la création artistique et de la culture musicale internationale, francophone et locale. » — Une citation de Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz

Québecor est actionnaire de Qobuz depuis 2019.

Québecor croit en l’avenir de cette plateforme dont les nombreux atouts nous permettront de poursuivre la mission essentielle que nous nous sommes donnée, soit de mettre en valeur le talent d’ici , affirme Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

Selon le quotidien Le Devoir, la plateforme de radio en continu QUB radio n'est pas touchée par cette annonce.

Importants changements chez Québecor

L'annonce survient dans un climat de changements chez Québecor. Jeudi, l'entreprise annonçait la suppression de 240 emplois, principalement au sein du Groupe TVA. L'équipe de NumériQ, dont fait partie le journal 24 Heures, est également touchée.

Selon l'entreprise, les employés de QUB musique ne sont pas touchés par les compressions.

L’équipe de contenu de QUB musique se verra offrir des emplois chez Qobuz. Ces employés pourront ainsi poursuivre leur mission de faire rayonner la musique d’ici , affirme l'entreprise dans une réponse écrite envoyée à Radio-Canada.

Qobuz est une plateforme de diffusion musicale francophone lancée en 2007. Elle contient plus de 100 millions de titres, ainsi que du contenu non musical comme des critiques d'albums et des entrevues.