Rio Tinto doit repousser la construction de son épi à Saint-Gédéon

La construction planifiée par Rio Tinto d'un épi de 140 mètres de long à l'embouchure de la Belle Rivière et du lac Saint-Jean à Saint-Gédéon pour contrer l’érosion des berges est repoussée. La multinationale n'a pas réussi à obtenir à temps le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

La construction d’un épi en enrochement et le rechargement des plages étaient prévus pour cet hiver, ce qui était une fenêtre climatique propice à la réalisation de ce type d’ouvrage.

La solution qui était proposée, le rechargement de plage à Saint-Gédéon allait permettre de freiner l’érosion [dans le secteur de la] Belle Rivière. C’est une dynamique un peu particulière en termes d’érosion, notamment à cause de sa position par rapport aux vents dominants. Mais maintenant, depuis 2021, on connaît le risque d’obstruction du chenal de la Belle Rivière. Si on ne fait pas les travaux, l’érosion va se poursuivre sur la plage , précise la conseillère relations avec les médias de Rio Tinto, Malika Cherry.

L'épi projeté par Rio Tinto à la sortie de la Belle Rivière a une longueur de 140 mètres (archives). Photo : Gracieuseté de Rio Tinto

Du côté de Rio Tinto, les personnes au dossier ne comprennent pas le délai dans la demande et précisent que des projets similaires obtiennent l’aval du gouvernement normalement. Par courriel échangé avec Radio-Canada, la porte-parole régionale du MELCCFP , Sophie Gauthier, explique que ce projet se réalise à proximité de l’embouchure de la Belle Rivière qui est un important corridor de migration pour des espèces de poissons. Le projet comporte des enjeux que nous ne retrouvons pas nécessairement à d’autres endroits en rive et littoral du lac Saint-Jean.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l’environnement, il incombe à Rio Tinto dans le cadre du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean de procéder à des travaux récurrents d’entretien du littoral.

La municipalité s’inquiète

Durant les épisodes de grands vents, la voie navigable entre la Belle Rivière et le lac est parfois fermée en raison de fortes accumulations de sable. Il s’agit de l’un des secteurs les plus critiques autour du Piékouagami.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Il y avait des endroits où il y avait 12 pieds de sable, il y avait des bouées qui étaient dans l’eau et étaient maintenant complètement enterrées par le sable. Comment ça va réagir? Est-ce que tout ce sable-là qui est présentement dans la flèche et dans le chenal de la Belle Rivière va pouvoir se déboucher au printemps ? , s'inquiète le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

Le 1er août 2021, le chenal était complètement obstrué par du sable (archives). Photo : Facebook : Club nautique Belle-Rivière

Avec la construction de la digue sur pause, l’élu municipal se questionne sur les alternatives possibles et sur les conséquences d’un éventuel blocage du chenal.

Le gouvernement n’a pas autorisé les travaux de Rio Tinto, c’est une chose. Mais qu’est-ce qu’on peut faire si le chenal se bouche ? Est-ce qu’on peut arriver avec des pelles mécaniques et vider ce chenal-là pour permettre la circulation ? Est-ce que l’Environnement va nous le permettre et s’il ne nous le permet pas et qu’il y a des inondations derrière à cause de ça, qui va assumer tout ça ? s’inquiète-t-il.

La condamnation temporaire en été de la voie navigable affecte, entre autres, les activités de la marina de Saint-Gédéon ainsi que celles du Club nautique Belle-Rivière.

Toutefois, la présidente du Club de Saint-Gédéon-sur-le-Lac qui représente les résidents du secteur, Marie-Léa Truchon, pense que le report des travaux permettra, selon elle, d'analyser plus en profondeur la problématique et de trouver une solution mieux adaptée. Elle se dit ouverte à collaborer avec la municipalité et Rio Tinto.

