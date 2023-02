La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, n’était pas peu fière d’annoncer, plus tôt cette semaine, que la vaste majorité des migrants franchissant la frontière au chemin Roxham étaient maintenant redirigés en Ontario. « On en est vraiment très contents parce que ça montre qu’on peut avoir des résultats », s’est-elle réjouie.

Dans le cadre d’une série d’entrevues médiatiques fin janvier, la ministre avait effectivement réclamé que toutes les provinces fassent leur part dans l’accueil des demandeurs d’asile. Le chemin Roxham, basta! avait-elle lancé, même si elle-même avait semblé douter de l’opportunité de le fermer quelques jours plus tard.

On ne saura jamais précisément ce qui a motivé les autorités fédérales à agir comme elles l’ont fait, mais une donnée a quand même changé ces derniers jours : pour la première fois depuis longtemps, le Canada anglais s’intéresse pour la peine à la question du chemin Roxham – et la hausse du nombre de passages qui y sont recensés inquiète.

Depuis le début du mois, une recension rapide des principaux journaux anglophones permet de constater qu’une bonne vingtaine d’articles y ont été consacrés et que Justin Trudeau en prend pour son rhume.

En page éditoriale, le Globe and Mail a interpellé le premier ministre canadien ces derniers jours. Le titre : Justin Trudeau doit cesser de gagner du temps au sujet du chemin Roxham. Il s’agissait du deuxième éditorial sur le sujet en deux semaines. Les auteurs du texte exposent en long et en large les limites de l’Entente sur les tiers pays sûrs et les raisons pour lesquelles le passage est devenu si populaire auprès des migrants. Ils invitent surtout le premier ministre à fermer le chemin, et ce, que les Américains acceptent ou non de renégocier l’Entente.

Puis ce fut au tour du National Post mercredi d’y aller d’une chronique en une, laquelle reproche à Justin Trudeau d’avoir instrumentalisé la question du chemin Roxham à des fins partisanes. Le quotidien avait aussi publié un éditorial et des textes d’opinion allant dans le même sens dans les jours précédents.

C’est sans compter que le pendant anglophone de La Presse canadienne a dépêché une journaliste dans l’État de New York pour exposer les rouages du réseau de passeurs qui y sévissent – un exercice auquel les médias québécois s’étaient livrés il y a déjà belle lurette.

Il est vrai que les développements récents ont alimenté les critiques. Apprendre que la ville de New York paie des billets de bus aux migrants désireux d’atteindre le Canada, et que ces derniers y parviendraient parfois avec la complicité de douaniers américains, a de quoi irriter autant au Québec qu’au Canada. Aucun État ne s’attend à pareil comportement d’un partenaire économique et politique.

Comme l’a noté une chroniqueuse du National Post, imaginez si le gouvernement américain découvrait que la ville de Tijuana [au Mexique] payait l’autobus à des migrants pour qu’ils se rendent à la frontière de l’Arizona afin d’y entrer en masse aux États-Unis . L’affaire doit passer en tête de liste des priorités de Mélanie Joly, comme tout incident diplomatique majeur, selon elle.

Bref, François Legault et son gouvernement n’y sont peut-être pas pour grand-chose, mais ils ont tout de même obtenu (en partie) ce qu'ils voulaient : faire monter la pression sur Justin Trudeau et le gouvernement fédéral. Cela ne garantit en rien que ce dernier obtienne des États-Unis quelconque modification à l’Entente sur les tiers pays sûrs, mais quand même.

L’explication alambiquée de la semaine

La déception causée par l'entente sur les transferts en santé a amené François Legault à offrir une drôle d'explication. Photo : Radio-Canada

François Legault s’est lancé dans une bien curieuse explication cette semaine pour justifier son échec à obtenir davantage d’argent d’Ottawa, dans le cadre de la négociation sur les transferts en santé.

À son avis, les Québécois n’auraient pas mis suffisamment de pression sur le gouvernement fédéral pour bien lui faire comprendre l’importance de l’enjeu. Ils auraient aussi eu l’imprudence d'élire 35 députés libéraux aux dernières élections fédérales, et ce, malgré ses mises en garde contre Justin Trudeau.

Son argumentation est toutefois à l’image de la posture dans laquelle le place son infortune : chambranlante.

Visiblement embêté, le premier ministre s’est trouvé dans la position incongrue d’avoir à critiquer le gouvernement fédéral pour l’insuffisance de son offre, tout en ayant à se porter à la défense du fédéralisme canadien. L’exercice a été, pour le moins, peu convaincant. Quelle vision François Legault a-t-il du fédéralisme canadien? Quels moyens entend-il prendre pour augmenter son rapport de force? Mystère.

Le premier ministre invite maintenant les Québécois à se souvenir du manque de générosité de Justin Trudeau lors du prochain scrutin fédéral. On verra.

Le tabou

Un comité se penchera sur le salaire de base des députés. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Après avoir rangé au placard le volumineux rapport du Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale produit il y a quelques années à peine, les députés ont choisi de confier à un nouveau comité le mandat d’examiner leur salaire.

L’objet de l’étude sera cette fois-ci mieux circonscrit : plutôt que d'évaluer l’ensemble de la rémunération des élus, on se penchera exclusivement cette fois-ci sur leur indemnité annuelle de base, qui se chiffre à 101 561 $. Déjà Québec solidaire s’oppose à l’idée, faisant valoir que les élus reçoivent d’autres formes d’indemnités et d’allocations, dont il faudrait tenir compte pour avoir un portrait global.

Quoiqu'il advienne, on peut déjà douter des suites qui seront données aux recommandations du comité. C’est qu’il n’y a pas de bon moment pour discuter de la rémunération des élus. Le dernier rapport sur le sujet avait été déposé au moment même où le Québec s’engageait dans une période d’austérité, destinée à rééquilibrer les finances publiques.

Le nouveau rapport sera vraisemblablement remis au moment où le coût de la vie explose et que le Québec est toujours en déficit. Non, il n’y a jamais de bon moment.