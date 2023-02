Refuge à l’aréna Bernard-Grandmaître : inquiétude et frustration à Vanier

Environ 75 lits seront mis à disposition des sans-abris entre les mois de mars et d’août de cette année. Cependant, les détracteurs de l’idée reprochent à la Ville de vouloir déplacer et concentrer les personnes en situation d’itinérance dans le quartier Vanier.

Bien que le maire Mark Sutcliffe prône la recherche d'une solution permanente, l’urgence de la situation requiert selon lui une alternative temporaire.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Je sais que c’est inquiétant pour les résidents et ce n’est pas une situation idéale, mais c’est temporaire et il y a des autres centres aux autres quartiers de la ville, pas seulement à Vanier, a-t-il tenu à préciser.

Un quartier suffisamment sollicité, disent des commerçants

La directrice générale de la zone d'amélioration commerciale ( ZAC ) de Vanier, Nathalie Carrier, est persuadée que le quartier a déjà son lot de refuges et de services sociaux.

Ce qui est d’autant plus préoccupant, explique-t-elle, c’est le fait qu’on semble traiter Vanier comme un espèce de centre de services pour toute la Ville et que ces services-là ne sont pas répartis par hasard dans d’autres communautés. [...] Il y a d’autres communautés qui pourraient aussi un peu chapeauter leur partie de cette crise-là et on semble choisir constamment les mêmes quartiers qui ont déjà tellement de défis…

Nathalie Carrier est la directrice générale de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) de Vanier. (Photo d'archives) Photo : AFP / Felix Desroches

Jean-Claude, un barbier de Vanier qui n'a pas souhaité décliner son nom en entier, abonde dans le même sens. Pour lui, la situation est injuste.

« Je ne pense pas que c’est une bonne idée, parce qu’il y a déjà beaucoup de crimes à Vanier. [...] La Ville a de meilleures options. Ce n’est pas parce que maintenant il y a des gros hôtels downtown… Ce n’est pas la raison de déplacer le monde comme des chiens. Tout le monde est des humains. Tout le monde doit être capable d’avoir une place... » — Une citation de Jean-Claude, barbier à Vanier

Le prix du marché locatif et le manque d’intervention de la municipalité font, à son avis, partie du problème. Regarde à Ottawa. Si tu veux louer une chambre, c’est 2400 $ par mois. C’est pour ça qu’il y a plus de [personnes itinérantes]. Il n’y a pas de balance, croit-il.

Pas de consultation

La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, déplore quant à elle l’absence de consultation de la part des employés de la Ville. Ni elle ni les citoyens de son quartier n’ont vu leur opinion sollicitée avant l’annonce du projet.

Stéphanie Plante, conseillère du quartier Rideau-Vanier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

J’en ai parlé souvent avec la conseillère du quartier 18 Alta-Vista, Marty Carr, parce qu’elle aussi a deux centres récréatifs qui vont être des refuges. Et puis, nous, on veut passer une motion à l’hôtel de Ville que, oui, ça doit fermer fin août. Ils ne peuvent pas être extensionnés et doivent trouver des solutions à plus long terme.

Elle donne l’exemple des hôtels qui pourraient faire partie de la solution.

Environ 75 lits seront mis à disposition des sans-abris entre les mois de mars et d’août de cette année. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ne sachant pas dans quelle mesure elle peut arrêter cette décision, Mme Plante voudrait au moins l’assurance, par une motion au conseil municipal, que l’aréna sera de nouveau fonctionnel pour accueillir les familles de Vanier à temps pour les saisons de patinage, de hockey et de ringuette.