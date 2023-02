À l’Île-du-Prince-Édouard, les Jeux du Canada immortalisent cinq de ses athlètes

Avant d’encourager les quelque 3600 athlètes qui s’affronteront dans une vingtaine de compétitions au cours des deux prochaines semaines, l’Île-du-Prince-Édouard a salué vendredi celles et ceux qui ont laissé une marque sur les Jeux du Canada.

À Charlottetown, cinq anciens athlètes ayant participé aux Jeux du Canada ont été intronisés au Hall d’honneur.

La nouvelle cohorte se compose des médaillés olympiques Heather Moyse, Marc Gagnon et Sami Jo Small, de la bâtisseuse Vicki Keith et de la Dre Heather Morrison, à titre d’ancienne distinguée des Jeux du Canada.

Ce dernier nom, que tous les Prince-Édouardiens ont appris ces dernières années, peut surprendre. La Dre Heather Morrison est la médecin hygiéniste en chef provinciale qui a guidé la santé publique de l'île durant la pandémie, mais avant ses études en médecine, elle était une joueuse de hockey sur gazon.

Heather Morrison a foulé le terrain avec l'équipe de hockey sur gazon de l'Île-du-Prince-Édouard aux Jeux d’été du Canada de 1989 à Saskatoon, avant d’être leur entraîneuse quatre ans plus tard.

L’esprit d’équipe est ce dont la Dre Morrison se souvient encore aujourd’hui. Elle dit que les aptitudes de leadership acquises dans le sport lui servent encore dans la pratique de la médecine. Les autres membres de mon équipe, ce sont des amis, vraiment , a-t-elle mentionné.

Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, le 4 août 2020 lors d'un point de presse traitant de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Une autre des personnalités intronisées cette année est de l’Île-du-Prince-Édouard. Fierté de Summerside, Heather Moyse est l’une de ces rares athlètes à avoir compétitionné à un haut niveau dans plusieurs sports.

C’est comme sprinteuse qu’elle a représenté l’île aux Jeux d'été du Canada en 1997. Le bobsleigh lui a apporté la renommée mondiale : elle a décroché des médailles d'or aux Olympiques à Vancouver en 2010 et Sotchi en 2014. En parallèle, Heather Moyse a joué avec l'équipe nationale de rugby à XV et est devenue en 2016 la première Canadienne intronisée au Temple de la renommée World Rugby.

La médaillée olympique Heather Moyse dédicace son livre à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 10 mars 2018. Photo : Radio-Canada

L'un des plus illustres patineurs de vitesse de l'histoire canadienne, Marc Gagnon, a ramené une médaille d'or des Jeux olympiques de Nagano en 1998 et deux autres de Salt Lake City, quatre ans plus tard.

Trois ans avant ses premiers Jeux olympiques à Lillehammer, le natif de Chicoutimi avait représenté le Québec aux Jeux d'hiver du Canada 1991 à Charlottetown.

La gardienne de but Sami Jo Small, décorée d'une médaille d'or avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2002 et 2006, a représenté le Manitoba aux Jeux d'hiver du Canada à Charlottetown.

Enfin, la nageuse Vicki Keith, qui été entraîneuse de l'équipe de natation de l'Ontario, a été intronisée à titre de bâtisseuse des Jeux du Canada.

Les Jeux d’hiver du Canada 2023 se déroulent à l'Île-du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars.

Avec des renseignements de Julien Lecacheur