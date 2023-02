Transferts en santé : Les médecins du Nord se prononcent sur l’offre du fédéral

La semaine passée, le gouvernement fédéral a déposé son offre aux provinces et aux territoires dans le cadre des négociations pour augmenter les transferts en santé : 196,1 milliards sur une période de 10 ans, ce qui comprend 46,2 milliards en nouveaux financements.

Le Dr Yves Raymond, vice-président du personnel médical de l'hôpital de Timmins et du district, espère que l'augmentation du financement sera répartie équitablement dans tous les aspects de la prestation des soins de santé dans le nord-est de l'Ontario.

Je pense que tout le monde en bénéficiera, car ça apportera une certaine stabilité à nos enveloppes de financement , a déclaré M. Raymond, ajoutant que ça nous permettra peut-être d’améliorer le recrutement et la rétention des professionnels de la santé.

Le recrutement et la retention de personnel devrait être une priorité, estime Dr Raymond. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Ben Reitzel, un médecin à l'hôpital régional de North Bay, fait preuve d'un optimisme prudent par rapport à cette nouvelle entente. Évidemment, plus d’argent dans le système est une bonne chose, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’un plan adéquat est en place , a-t-il tempéré.

Une entente pour soutenir un système fragilisé

L’offre d'Ottawa vise quatre domaines prioritaires : les services de santé familiale, les travailleurs de la santé, la santé mentale et la toxicomanie, et la modernisation du système.

L’hôpital de Timmins et du district (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Pour avoir accès aux transferts en santé, les provinces doivent d'abord s'engager à améliorer la façon dont les données sur la santé sont recueillies, partagées, utilisées et communiquées aux Canadiens afin de promouvoir une plus grande transparence des résultats et d'aider à gérer les urgences en matière de santé publique , peut-on lire dans un communiqué de presse du gouvernement fédéral.

Les provinces et les territoires doivent également élaborer des plans détaillant comment les fonds seront dépensés et la manière dont le progrès sera mesuré.

Prioriser l’accès aux soins primaires

Selon M. Raymond, le besoin le plus pressant pour le système est de rétablir une base de médecins de soins primaires, de spécialistes et même de ressources humaines en santé générale comme les travailleurs sociaux, les infirmières et les travailleurs en santé mentale.

Mais tout commence par l’accès aux soins primaires, a ajouté M. Raymond.

« En améliorant l'accès aux soins primaires, nous pouvons réellement aider les patients à vivre en meilleure santé, mais aussi à un coût moindre pour le système. » — Une citation de Dr Yves Raymond, vice-président du personnel médical de l'hôpital de Timmins

L’importance des soins primaires est devenue évidente durant la pandémie, alors que la crise sanitaire dévoilait les lacunes dans le système de santé, a expliqué le Dr Raymond.

Je me souviens d'une discussion avec l'un de mes collègues où nous nous demandions ce que nous ferions sans les équipes de santé familiale, les centres de santé communautaire ou de centres d'accès à la santé pour les Autochtones , s’est-il rappelé. C’était un scénario inimaginable.

Développer un plan solide

De son côté, Dr Reitzel souligne l’importance d’avoir un plan pour répondre aux besoins de recrutement de personnel.

Je comprends que le gouvernement est dans une situation délicate, car il doit donner la perception qu’il agit dans ce dossier , a-t-il mentionné.

Mais l’on risque de se retrouver dans une situation où le gouvernement donne de l’argent et présente la chose comme une victoire, alors que les provinces dépensent tout l’argent et reviennent en affirmant que la somme initiale était insuffisante , a dit Dr Reitzel.

En fin de compte, c'est notre argent. Et donc qu'est-ce qu'on en retire? , a-t-il conclu.

Avec les informations de Warren Schlote de CBC