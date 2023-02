TVA à Baie-Comeau perd son seul journaliste

Son poste fait partie des 240 emplois supprimés par le Groupe TVA, qui en a fait l'annonce jeudi.

Selon la convention collective en vigueur, la mise à pied sera en vigueur trois mois suivant la notification de l’employeur. Le président du syndicat, Carl Beaudoin, se désole de cette annonce.

Je connais très bien la personne qui est coupée, mentionne-t-il. Ça nous attriste vraiment de savoir ça.

« C’est une triste nouvelle pour la couverture médiatique […]. On perd un joueur majeur avec la coupure de notre journaliste qui couvrait la région de la Côte-Nord. » — Une citation de Carl Beaudoin, président du SCFP 687

Carl Beaudoin prévoit que Baie-Comeau et ses environs seront désormais desservis par le bureau de TVA à Sept-Îles.

Toutefois, il craint que la distance géographique ait un impact sur l'information. Comme on connaît la distance au niveau géographique entre Sept-Îles et Baie-Comeau, on peut penser que ça ne sera pas aussi instantané et que ça ne sera sûrement pas aussi efficace , appréhende-t-il.

Dans un communiqué de presse envoyé jeudi, le Groupe TVA a rendu public son plan de restructuration, qui prévoit notamment la mise à pied de 240 personnes, en évoquant un contexte difficile pour l'industrie de la télévision.

La société précise que 140 emplois concernent directement le Groupe TVA, et qu'une centaine d'autres touchent d'autres entités de Québecor.

Aucun autre poste dans l'Est-du-Québec n'a été aboli, rapporte le syndicat SCFP.

Avec les informations de Camille Lacroix