Une histoire d’immigration qui se heurte aux complexités administratives

C’est le cœur en miettes que Francine Bessan Ego a dû se résoudre à laisser derrière elle sa nièce de 18 ans, Abigaël, qu’elle a adoptée il y a quelques années, lorsque la famille a immigré au Québec.

La mère a fait un accident de circulation, elle est décédée à l’âge de 28 ans. Elle m’a laissé Abigaël, 2 ans et quelques mois, que j’ai gardée avec mon conjoint , témoigne Mme Bessan Ego.

La petite avait 12 ans lorsque son oncle et sa tante ont entrepris des démarches juridiques au Bénin pour l’adopter.

Abigaël est maintenant âgée de 18 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Mais quelques années plus tard, lorsque vient le temps d’immigrer au Canada pour aller rejoindre le père de famille qui y est déjà, Abigaël est la seule à ne pas être acceptée.

La Béninoise s’explique mal que le processus d’immigration soit aussi complexe alors qu’elle a transmis au gouvernement fédéral le certificat d’adoption provenant du Bénin.

Donc, on a dû la laisser. Mais c’est dans des pleurs qu’on l’a laissée. Moi je n’ai plus personne chez qui la laisser. J’étais obligée de la placer dans un internat. Elle n’est jamais restée dans un internat dans sa vie , raconte la Béninoise, emplie d'émotions.

La famille Bessan Ego espère pouvoir accueillir sa fille adoptive, Abigaël. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Une famille divisée

Le choc a été grand. Je cherchais, je tapais à toutes portes, pour que les autorités canadiennes m’écoutent… pour me venir en aide , explique-t-elle.

Francine Bessan Ego a récemment sollicité l’aide du député fédéral de Rimouski-Neigette — Témiscouata — les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

« Bien sûr, on est solidaires avec eux. » — Une citation de Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette — Témiscouata — les Basques

On a beaucoup d’empathie et c’est pour cette raison-là que j’ai fait une demande express au bureau du ministre. J’entends évidemment faire un suivi sur le dossier pour s’assurer qu’on puisse régler cette situation-là qui, je le répète, est totalement déchirante, le plus rapidement possible et le plus simplement possible , rapporte-t-il.

Maxime Blanchette-Joncas, député pour le Bloc québécois dans la circonscription de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques (Photo d'archives) Photo : Bernard Thibodeau

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada refuse de commenter l’histoire de Francine Bessan Ego, mais informe Radio-Canada par courriel que certains pays, et c’est le cas du Bénin, ont imposé des restrictions aux adoptions par des Canadiens.

Le ministère ajoute que dans certains cas, le fédéral peut également procéder à des vérifications supplémentaires avant d’accorder un statut de résident permanent à un enfant adopté.

Entre-temps, la famille Bessan Ego attend.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger et d'Édouard Beaudoin