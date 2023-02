Grave risque de rupture de service dans les dispensaires de la baie d’Hudson

Le Syndicat nordique des infirmières de la baie d’Hudson, au Nunavik, tire la sonnette d’alarme devant le départ de nombreuses infirmières et interpelle le ministre de la Santé pour qu'il rétablisse la situation.

Depuis une semaine, sept infirmières ont démissionné et 45 % des infirmières à temps partiel ont retiré leur disponibilité pour les trois prochains mois.

Selon le président du syndicat, Cyril Gabreau, de nombreux dispensaires sont à risque de ruptures de service.

Ça rajoute une charge supplémentaire. Cela va faire en sorte que les autres infirmières vont faire plus d’heures, donc il va y avoir encore plus de soins qui vont être délaissés, des soins de base , explique le président du syndicat.

Les villages du Nunavik sont desservis par des dispensaires, comme celui-ci, dans la communauté de Salluit. Photo : Cyril Gabreau

La situation serait surtout critique dans les villages d’Inukjuak, d’Akulivik et d'Ivujivik, où seulement la moitié des effectifs infirmiers sont en place.

Ils se retrouvent à gérer juste des urgences, et ça a un impact considérable sur la santé des communautés et ce n’est pas ce qu’on veut! , ajoute-t-il.

Une pétition circule par ailleurs entre les employés, demandant au ministre de la Santé, Christian Dubé, d’instaurer rapidement des mesures pour améliorer la rétention du personnel.

Le syndicat demande par exemple plus de flexibilité dans les horaires, comme c’est le cas dans le réseau de la santé de l’est du Nunavik, du côté de la baie d'Ungava.

Les disparités des conditions de travail entre les deux côtes contribuent, selon le syndicat, aux récentes démissions.

Une demande de destitution

Les quelque 150 signataires réclament aussi la destitution de la directrice générale adjointe du Centre de santé et de services sociaux Inuulitsivik.

Elle serait responsable, selon le syndicat, d’un climat de travail toxique .

Les gens ont peur et ne veulent pas trop parler parce qu'ils ne veulent pas se faire tasser. Malheureusement, ce climat-là est incrusté depuis un petit bout , ajoute Cyril Gabreau.

Selon le syndicat, la confiance est rompue entre les gestionnaires et les infirmières de la baie d'Hudson (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Interpellé un peu plus tôt cette semaine par l’opposition, le ministre Christian Dubé s’est dit sensible à la situation , et a promis des investissements importants dans le logement, ce qui pourrait améliorer la qualité de vie des travailleurs.

Le Syndicat souhaite quant à lui des mesures immédiates pour freiner l’exode des infirmières.