Un comité aérien permanent afin d’aider les régions éloignées

La pérennisation de ce comité de travail vise à répondre aux multiples défis qui continuent de toucher les régions éloignées en matière de transport aérien.

Ce sont Geneviève Guilbault et Yves Montigny, respectivement ministre des Transports et de la Mobilité durable et adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui en ont fait l’annonce, vendredi.

C'est le député de la circonscription René-Lévesque, Yves Montigny, qui présidera le comité permanent.

Plusieurs intervenants du milieu nous ont demandé de recréer le comité sur le transport aérien régional , fait-il valoir.

L’ancien maire de Baie-Comeau ajoute que ce comité est une façon de poursuivre la réflexion avec les élus municipaux, les propriétaires d’aéroports et les autres partenaires.

Le précédent comité, qui avait été mis en place de manière temporaire, visait seulement à trouver une solution aux prix des billets d’avion. Il est à l’origine du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ainsi, comme l’explique M. Montigny, la création d’un comité permanent va permettre d'attaquer d’autres objectifs additionnels […] pour assurer une meilleure mobilité citoyenne sur l’ensemble du territoire.

Le comité permanent aura pour mission de répondre à quatre objectifs.

Il devra dresser un portrait de la situation du transport aérien régional, évaluer les retombées du PAAR , cibler les solutions possibles concernant la fréquence des vols et, finalement, tenter de trouver de nouvelles mesures et solutions.

Soupir de soulagement

La création du comité est bien accueillie par ceux qui défendent l’accessibilité du transport aérien en région depuis les dernières années. Bruno Paradis, le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, en fait partie.

« C’est une bonne nouvelle parce que c’est une problématique qui est beaucoup plus complexe que ce qu’on peut penser. » — Une citation de Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli

Un niveau de complexité qui est dû, selon le président, à la diversité des enjeux qui touchent le transport aérien régional, comme les infrastructures, la fiabilité, la pénurie de main-d’œuvre et les territoires qui ont des réalités différentes.

La fréquence peu importante des vols est parfois nuisible à la clientèle d'affaires, estime Bruno Paradis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bruno Paradis espère que ce comité va permettre de prendre le temps de bien définir l’ensemble des problématiques de la situation .

Par voie de communiqué, la présidente du Comité sur le transport aérien de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Manon Cyr, a tenu à saluer la création d’un comité permanent.

Celle qui est aussi mairesse de Chibougamau estime que cette annonce répond à la demande formulée par l' UMQ en janvier dernier.

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, se réjouit lui aussi de l’initiative.

« D’avoir un comité qui se parle régulièrement, qui alimente le gouvernement sur ce qu’on vit en région, ce sera déjà un grand plus. » — Une citation de Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine

Le député se désole cependant que la phase initiale des travaux prendra plus d'un an à être complétée. Il juge cette période trop longue compte tenu des solutions qui sont toutes prêtes, déjà élaborées, déjà déposées au gouvernement depuis 2020 .

En janvier, suite à l'annonce du retrait de Pascan, Joël Arseneau a exhorté Québec à agir pour corriger la situation « désastreuse » du transport aérien régional. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

Les premières conclusions des travaux sont attendues le 1er avril 2024.

Avec les informations de Sophie Martin et Isabelle Damphousse