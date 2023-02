Revendications territoriales : le N.-B. pourrait être contraint de consulter les Mi’kmaq

Essentiellement, elles revendiquent les terres de la Couronne et celles qui appartiennent à de grandes entreprises. Elles revendiquent aussi un accès aux eaux limitrophes, dans le détroit de Northumberland et la baie de Fundy.

Les Premières Nations Mi’kmaq ne revendiquent pas les propriétés des individus, par exemple. Leurs revendications ressemblent à celles des Premières Nations Wolastoqey, et elle les chevauchent. D'ailleurs, des discussions ont lieu entre Mi'kmaq et Wolastoqey à ce sujet.

Le chef de la Première Nation Pabineau, Terry Richardson, dit que les revendications présentées cette semaine sont le fruit d’un long travail de recherche, et d’une consultation avec les aînés des communautés.

On a regardé dans les anciens dossiers, on a regardé tout, on avait une équipe qui a regardé ça, et on a travaillé sur ça pour quatre ans. , souligne-t-il.

Un droit potentiel au territoire

Selon le professeur en droits autochtones de l’Université de Moncton, Serge Rousselle, l’annonce publique des revendications territoriales change les obligations des gouvernements. Cela découle d’une décision de la Cour suprême du Canada, qui date de 2004.

La cour a établi que dans le cas des droits potentiels, pour qu’il y ait un déclenchement d’une obligation de consulter et d'accommoder, il faut que le gouvernement ou la Couronne soit au courant de la revendication, ou devrait être au courant. Dans ce cas-ci, avec l’avis qui vient d’être envoyé au gouvernement, entre autres, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne pourra pas prétendre ne pas être au courant de la revendication , dit-il.

Le professeur en droits autochtones de l’Université de Moncton, Serge Rousselle, dit que la simple présentation publique des revendications territoriales change la façon dont les gouvernements doivent consulter les Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Maintenant que le gouvernement est au courant des revendications territoriales, ses obligations changent.

Plus la revendication est sérieuse, et plus la gravité de l’atteinte, possiblement, à ce droit, par une action gouvernementale, et bien là, ça veut dire qu’il y a une obligation plus importante de consulter, et également d'accommoder , explique le professeur Rousselle.

Il sera, pour les Autochtones, important de démontrer le sérieux des revendications. La cour a déterminé des critères, justement, à cet effet.

C’est sûr qu’il y a des territoires au Nouveau-Brunswick où les Premières Nations ont des revendications très sérieuses, parce qu’elles pourront facilement démontrer une occupation régulière du territoire, ce qui est une exigence pour avoir un titre aborigène, mais c’est sûr qu’il y a des endroits où la revendication pourrait, je dis bien pourrait, être moins sérieuse , précise le professeur Rousselle.

Si jamais le gouvernement provincial allait de l’avant avec des modifications importantes des territoires revendiquées, comme des coupes à blanc, il se retrouverait dans l’obligation de consulter les Premières Nations. S’il ne le fait pas, explique Serge Rousselle, ça sera à la cour, possiblement, de juger si on a respecté ou non l’obligation de consulter et d'accommoder, comme la cour l’a dicté.

Aussi, le concept d’occupation régulière ne se limite pas aux territoires actuels des Premières Nations. Il est question, par exemple, de territoires de chasse et de pêche, entre autres.

Les Premières Nations Mi'kmaq revendiquent près de 80 % du territoire du Nouveau-Brunswick, incluant des eaux limitrophes. Photo : Gracieuseté de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc.

Occupation régulière ne veut pas dire qu’on a une habitation à temps plein sur le territoire. Faut tenir compte du point de vue autochtone et de la tradition autochtone, qui est très différente des colons de l’époque et de leurs descendants. Faut tenir compte également des traditions orales des peuples autochtones , rappelle-t-il.

Pour ce qui est des terrains des grandes entreprises, qui sont revendiquées, les demandes sont différentes que celles faites en ce qui concerne les terres de la Couronne. Pour ces terrains-là, pour les terrains qui pourraient donner un titre aborigène, mais qui sont occupés, eh bien là on parle plutôt d’une indemnisation plutôt que de ravoir la propriété en tant que telle , explique-t-il.

Les Mi’kmaq souhaitent négocier

Le chef Richardson insiste sur la volonté des Mi’kmaq de négocier avec le gouvernement. Déçu de la façon dont le premier ministre Higgs a traité les relations avec les Premières Nations, Terry Richardson espère que l’approche de Fredericton changera.

Le chef de la Première nation de Pabineau, Terry Richardson, a rappelé que les Mi'kmaq n'ont jamais cédé leur territoire au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Jacques Poitras

Peut-être que le premier ministre va avoir une épiphanie et il va venir à la table et commencer à travailler avec le monde, on ne sait jamais, j’espère que ça va arriver , lance-t-il.

Les Mi’kmaq ont évoqué la possibilité de se tourner vers les tribunaux, si la province fait la sourde oreille. Mais le chef Richardson souhaite que les choses n’en viennent pas là.

Les seules personnes qui gagnent pendant les contestations judiciaires, c’est les avocats. L’argent qui va être dépensé, c’est l’argent des peuples de la province du Nouveau-Brunswick , déplore-t-il.

Des revendications sur terre et sur mer

Les Mi’kmaq revendiquent des titres aborigènes sur une vaste étendue du Nouveau-Brunswick. Essentiellement, explique le chef Richardson, les Premières Nations veulent être consultées en ce qui a trait aux terres qu’elles n’ont jamais cédées.

Premièrement, on sait les redevances qui viennent de ces terres-là, peut-être on peut partager ces redevances-là, et on veut avoir un mot dans ce qui arrive dans ces terres-là. Présentement, on a aucun mot qu’on est capable de dire. On sait que les terres dans la province du Nouveau-Brunswick sont non cédées, on n'a jamais donné les terres , dit-il.

Pour ce qui est des revendications dans le détroit de Northumberland et dans la baie de Fundy, la décision de la Cour suprême dans l’affaire Donald Marshall Jr, en 1999, a déjà tracé la voie.

Marshall est là, on a déjà fait l’implication de Marshall, on est en train d’accéder, mais on veut juste dire qu’on a le droit aussi de ces endroits-là , explique Terry Richardson.

Le gouvernement avare de commentaires

Interrogé sur cette nouvelle revendication territoriale, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas voulu s’avancer.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ne s'est pas prononcé sur le fond des revendications territoriales des Mi'kmaq. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Je n'ai eu aucune sorte d'interprétation juridique de notre prochaine étape, mais je suppose que cela relèvera de la même évaluation et détermination des droits issus de traités que nous avons entrepris avec les Wolastoqiyik , s'est-il-contenté de dire.

Pour sa part, le porte-parole du ministère fédéral des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Randy Legault-Rankin, dit qu'il est prévu que les revendications territoriales soient abordées dans le cadre de la Table de discussion de la Reconnaissance des droits.

Le Canada participe à une table de négociation avec Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc. et la province du Nouveau-Brunswick pour discuter de la mise en œuvre de leurs droits. Un accord-cadre tripartite signé par les parties en 2017 définit les domaines prioritaires de discussion, y compris ceux portant sur le titre autochtone. Le Canada accueille favorablement la possibilité de discuter des droits et revendications territoriales de Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc. à la table de négociation existante , dit-il.

Deux autres revendications territoriales

En 2016, la Première Nation Elsipogtog a revendiqué un territoire dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Ce territoire couvre près de 30 % de la province.

En 2020, six des huit communautés de la Première Nation Wolastoqey ont entrepris des démarches juridiques pour faire reconnaître leurs titres territoriaux sur presque la moitié du Nouveau-Brunswick.