Prendre la scène en français à Toronto

Rendez-vous des francophones depuis huit ans, Fran’Open Mic a soudé autour de lui une fidèle communauté. Une fois par mois, public et artistes se retrouvent pour partager leur amour de l'art en toute bienveillance.

Les premières notes sont hésitantes, quelques-unes sonnent faux, puis c’est les trous de mémoire.

« C’est la pire chose qui pouvait m’arriver, mais je m’impressionne de l’avoir fait. » — Une citation de Xavier, participant au Franc'Open Mic

Comédien professionnel depuis neuf ans, Xavier sait reconnaître une mauvaise performance. Au quotidien, il personnifie les rêves d’autres que lui. Pas ce soir : Je viens pour moi, c’est très personnel . C’est avec une autre casquette qu’il se présente sur les planches, celle de chanteur amateur, un rêve d’adolescent .

En reprenant 27-100 rue des partances, de Pierre Lapointe, le jeune trentenaire s’est mis à découvert , sans filet de sécurité.

Il se décrit comme un perfectionniste, s’est accordé une respiration et a écouté ses envies.

Il s’était promis de monter sur scène ce soir, même s'il se savait pas prêt. Je suis dans une industrie très critique , tout le contraire du public du soir, ici c’est une oasis . Me pardonneras-tu mes maladresses d’enfant? , interroge la chanson.

La réponse est affirmative.

Belles découvertes sur scène

C’est cette bienveillance qui a fini de convaincre Frédéric.

Professeur de musique dans une école francophone, ce soir il monte sur scène avec son fils Olivier. C’est la deuxième fois que le duo se produit, l’un à la guitare, l’autre au ukulélé. Jamais il n’aurait exposé son enfant sinon.

« C’est un public très fragile, qui pardonne énormément. » — Une citation de Frédéric, participant au Fran'Open Mic

Frederic et son fils ont interprété "Santé" du chanteur belge Stromae. Photo : Radio-Canada / Mouaad EL YAAKABI

Florian François ne dit pas l’inverse. On l’a retrouvé quelques heures avant le début de la soirée, au Free Times Cafe, domicile depuis le premier jour de Franc’Open. Le cofondateur et cheville ouvrière infatigable nous racontait la genèse du projet, promettait une claque de tendresse et de belles découvertes. Promesses tenues.

Pendant deux heures, une douzaine d’artistes professionnels et d’aspirants défileront sur les planches, autant de personnalités et d’expressions artistiques. Chansonnette, texte engagé, poème déclamé et même distribution d’une mini-BD.

Sentiment de communauté

Les rires sont francs et les applaudissements chaleureux. La physionomie de la salle et sa densité accentuent le sentiment de proximité. On n’hésite pas à danser, à chantonner les refrains.

La recette n’a pas changé depuis huit ans : deux microphones, un système de sonorisation pour brancher un instrument de musique et 10 minutes de liberté sur scène, en français dans le texte. Ajoutez à cela la régularité dans une communauté mouvante et vous avez un incontournable du Toronto francophone.

Dans l'assistance, il y a des familles, des couples, des francophiles et même quelques nouveaux immigrants, comme Cécile arrivée il y a quelques semaines à peine en ville. Elle faisait de l'improvisation à Paris et cherchait à rencontrer du monde tout en continuant de pratiquer sa passion.

À la fin du spectacle, tout le monde se retrouve pour échanger, on congratule les participants, les collaborations entre artistes sont vivement encouragées.

Depuis le lancement de Franc’Open Mic, bien des carrières artistiques ont éclos, des amitiés sont nées, et des rêves d’adolescents se sont réalisés.