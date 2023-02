La décision du CRTC suscite des réactions à Yellowknife

Autant les résidents que la classe politique se sont exprimés sur le refus du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de permettre une nouvelle radio commerciale à Yellowknife, contestant du même coup la qualité de la décision rendue par l’organisme fédéral.

Sur les médias sociaux, les réactions ont été immédiates. Une pétition en ligne a été lancée suivant la décision du CRTC , qui avait récolté plus de 700 signatures au moment d’écrire ces lignes.

À l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, jeudi, la députée de Great Slave, Katrina Nokleby, a exprimé son mécontentement.

« Cabin Radio a comblé un vide dans le milieu médiatique de Yellowknife [...]. Je trouve ahurissant qu’une personne à Ottawa puisse penser qu’une entité multimillionnaire comme Vista Radio devrait être protégée contre cinq résidents de Yellowknife, qui redonne énormément à la communauté de multiples façons. » — Une citation de Katrina Nokleby, députée de Great Slave

Selon la ministre des Finances, Caroline Wawzonek, son ministère va se pencher sur la possibilité d’envoyer une lettre au CRTC pour faire valoir ces inquiétudes.

Le CRTC , dans une décision rendue mercredi, a conclu que le marché radiophonique de Yellowknife ne peut pas accueillir une autre station de radio commerciale pour le moment, citant le marché économique et la concurrence pour les revenus publicitaires avec deux autres stations comme principales raisons.

Cette décision met un frein à la demande d’une licence commerciale FM déposée au mois d'août 2019 par Cabin Radio, une station de radio locale diffusée sur Internet.

Des habitants oubliés

Selon Monica Auer, la directrice générale d’un organisme fédéral à but non lucratif qui se concentre sur la recherche et les politiques concernant le système de communication du Canada, cette décision ne renvoie pas une image positive du CRTC .

« Cette décision ne semble pas prendre en compte les gens de Yellowknife, et de ce dont veut ou a besoin la communauté. » — Une citation de Monica Auer, directrice générale, Canada’s Forum for Research and Policy in Communications

Monica Auer a déjà travaillé au sein du CRTC et a une longue feuille de route dans le secteur de la réglementation en communication.

J'ai trouvé [les conclusions du CRTC ] un peu déroutantes parce que la décision consacre neuf paragraphes à la question de savoir si Yellowknife, en tant que marché, peut supporter l'ajout d'une ou de plusieurs stations de radio , explique-t-elle. Et sur ces neuf paragraphes, un seul traite réellement de Yellowknife. Les autres portent sur le Canada et les Territoires du Nord-Ouest en général.

Ollie Williams, le rédacteur en chef de Cabin Radio et copropriétaire, à l'époque de l'ouverture de la station, en 2017. Le projet est né de la volonté de cinq résidents de Yellowknife de bâtir une radio locale, près des gens. Photo : Fournie par Ollie Williams

Le CRTC est un organisme quasi judiciaire, et doit amasser des preuves avant de prendre une décision, selon Mme Auer. S’il n’y a pas de preuves, dit-elle, alors vous travaillez sur la base d’une supposition. Elle ajoute que selon l’opinion dissidente de l’une des commissaires, il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves pour établir avec certitude que Yellowknife n’a pas la capacité d’accueillir une autre station de radio.

Quels recours possibles?

Cabin Radio pourrait faire appel de la décision du CRTC auprès de la Cour d'appel fédérale, ou demander une révision judiciaire, mais un recours juridique serait coûteux , explique Monica Auer.

Le ministre de Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, responsable du CRTC , peut aussi prendre position et demander au Conseil de réfléchir à ce qu'il fait , dit Mme Auer.

Elle ajoute qu’une mobilisation citoyenne pourrait aussi être envisagée, mais cela demande de l’organisation et c’est toujours difficile .

Avec les informations de Sidney Cohen