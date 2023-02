Un prix pour le pavillon d’accueil en bois du secteur Camp-de-Touage-Les-Îles

Un total de 18 projets en bois dans la province ont été honorés lors de l’événement qui se tenait à Québec.

Le bâtiment de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), inauguré en mai 2021, a remporté la catégorie ossature légère.

Conçu presque exclusivement en ossature légère, ce projet très aéré illustre comment un tel système peut produire des impacts plus positifs lorsqu'aidé d'une structure hybride bien coordonnée , indique le communiqué de Cecobois.

Le secteur de Camp-de-Touage-Les-Îles a été inauguré en mai 2021. Photo : Gracieuseté de Cecobois, Stéphane Groleau

Les entreprises Blouin Tardif architectes, EPA architecture, WSP, EXT conseil et Construction J&R Savard ont participé au projet de la Sépaq. Maibec était le fournisseur de produits en bois.

L'utilisation du bon matériau au bon endroit génère avec économie des espaces aérés à la fois simples et riches d'expériences , poursuit le communiqué.

L’aérogare de Chibougamau-Chapais l’a emporté dans la catégorie bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2.

L'aérogare de Chibougamau-Chapais a été récompensé dans la catégorie Bâtiment institutionnel de moins de 1000m2. Photo : Gracieuseté de Cecobois, Maxime Brouillet

Le pavillon COlab, à Alma, était en lice dans la catégorie bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2.

Finalement, 23 municipalités ont fait l'objet d'une reconnaissance spéciale pour leur engagement à utiliser le bois dans la construction de leurs bâtiments et infrastructures. Il n’y en avait cependant aucune du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) a pour mission de soutenir et de faciliter l’usage accru du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec.