Jeudi, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Patrick Michel, a envoyé une directive à ses procureurs dans laquelle on lit qu'une priorisation des dossiers doit être faite afin de mieux respecter les délais en justice. Les dossiers priorisés concernent les violences sexuelles et conjugales, l'abus de mineurs et d'aînés ainsi que les crimes causant la mort ou des blessures graves.

Le SPVM est profondément préoccupé par cette annonce, car elle a un impact sur les victimes ainsi que sur le travail réalisé par les policiers, les enquêteurs et les procureurs , affirme le corps policier dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Ces propos font écho à ceux de la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. Celle-ci souligne que le manque de ressources dans le système de justice porte atteinte à la confiance du public envers le système.

La décision découle du bras de fer entre le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Depuis septembre, la juge Rondeau a instauré une réforme faisant en sorte que les juges siègent seulement un jour sur deux au lieu de deux jours sur trois. Cette décision réduit les plages horaires disponibles pour les auditions devant le tribunal.

Le ministère de la Justice estime qu'environ 50 000 dossiers criminels prévus en 2023 pourraient être à risque à cause des délais.

Une attention particulière aux armes et aux grands dossiers

Montréal fait face à plusieurs problèmes en matière de sécurité publique, notamment une augmentation de la violence par armes à feu depuis quelques années. Si la nouvelle directive accorde une importance aux dossiers de meurtre et de tentative de meurtre, elle est plutôt vague en ce qui a trait aux armes à feu.

Tout au plus, on y lit que la prévalence de l’infraction ou l’importance des conséquences de celle-ci au sein de la collectivité et le besoin de dénonciation et de dissuasion qui en découle pourraient faire en sorte qu'un type de crime autre que ceux décrits soit priorisé au sein d'un bureau donné.

Le SPVM affirme toutefois que le DPCP lui a donné certaines assurances concernant les armes et les grands dossiers, entre autres.

Le DPCP a également confirmé que les dossiers de violence armée, de drogue ou de crime organisé ainsi que tous ceux ayant nécessité des ressources policières importantes feront aussi l’objet d’une attention particulière , écrit le corps policier dans un courriel.