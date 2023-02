13 personnes, dont le propriétaire du Hudson Bagel, arrêtées pour trafic de drogue

Au cours du projet Onyx, nom donné à l’opération de démantèlement du trafic, le Service de police de Winnipeg a mis la main sur 75 kg de drogues, dont 50 kg de cocaïne, 20 k et 1,5 kg de MDMA de cocaïne ainsi que des armes et de nombreuses voitures de luxe. La saisie représente des millions de dollars à la revente, estime la police.

La méthamphétamine était verte, c’est la première fois qu’on voit ça au Manitoba. Ça pourrait être une technique commerciale, peut-être qu’elle est de meilleure qualité , suppose l’inspecteur Elton Hall.

L’inspecteur pense que les importations de drogue ont été faites de multiples manières. Une partie du trafic aurait été faite en voiture entre Toronto et Winnipeg et la drogue aurait été cachée dans des compartiments difficiles d’accès. Également par camion et par avion de ligne.

Le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, a salué le travail des unités anti-criminelles du Manitoba. Il a également souligné le coût élevé des dépendances, tant en argent qu’en perte de vie humaine.

Un restaurateur au cœur du trafic

Le propriétaire du Hudson bagel a été accusé, le 14 décembre, de possession aux fins de trafic et de possession de biens ou de produits de biens obtenus par un crime lié à la drogue d’une valeur de plus de 5000 $. Le dossier judiciaire indique que les faits se seraient produits entre le 13 septembre et le 14 décembre 2022.

Le restaurant a ouvert en novembre 2020, en pleine pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Randall McKenzie

Avec le projet Onyx, la police a notamment eu recours à des agents d’infiltration et à de la surveillance du propriétaire du magasin de bagels.

Le commerce pourrait être saisi par la justice à des fins d’enquête, comme le prévoit la loi manitobaine.

