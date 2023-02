Des leçons à tirer du rapport Rouleau, selon le premier ministre Trudeau

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a salué vendredi les conclusions du rapport présenté plus tôt dans la journée par le commissaire Paul Rouleau , qui a affirmé qu’il était justifié pour le gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à la crise du « convoi de la liberté », l'hiver dernier. Des leçons doivent être tirées pour le gouvernement actuel et à venir, a-t-il assuré.

On faisait effectivement face à une urgence nationale et on était en voie de perdre le contrôle de la situation, a ajouté le premier ministre.

Dans son volumineux rapport déposé au Parlement fédéral, qui comprend plus de 56 recommandations, le juge Rouleau a affirmé que des renseignements crédibles et convaincants permettaient de croire raisonnablement que la définition de menaces envers la sécurité du Canada était respectée

Il souligne toutefois un échec du fédéralisme , affirmant qu’une plus grande collaboration à l’échelle politique dès le début aurait pu aider à résoudre les problèmes de communication, de compétence et de ressources qui ont entravé les premières réactions aux manifestations.

Il y a eu des échecs, c’était malheureux, mais on s’était retrouvés acculés au pied du mur. Pour assurer la sécurité, selon notre lecture de la situation, il nous fallait agir et M. Rouleau nous donne raison , a dit M. Trudeau.

Le premier ministre, qui a reconnu le droit de tous les Canadiens à manifester, a toutefois souligné qu’il était nécessaire d’invoquer cette loi d’exception.

La déclaration de l'état d'urgence accordait des pouvoirs extraordinaires aux gouvernements, à la police et aux institutions financières pour limiter les droits des manifestants à la liberté de réunion, geler les comptes bancaires et obliger les entreprises privées à collaborer avec les autorités, le tout dans le but de mettre un terme aux manifestations.

Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a posteriori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

« Soyons clairs, on ne voulait absolument pas invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, c’est un recours de dernière instance, mais il y avait un risque réel de violence. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau a également concédé qu’il ne faut pas prendre à la légère cette loi. Depuis le début, notre gouvernement était conscient que c’était une décision responsable et on savait qu’il y aurait une commission d’enquête pour assurer la transparence , a dit le premier ministre, affirmant que son gouvernement va émettre une réaction aux recommandations de la commission d’ici un an.

« On est tous d’accord qu’on n’aurait jamais dû en arriver là, et on est tous d’accord qu’il y a des leçons importantes à tirer pour toutes les personnes impliquées, les agences de l’application de la loi, les agences gouvernementales, tout comme les élus. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau a aussi dénoncé les barrages des manifestants qui ont « porté atteinte à notre économie et mis en danger la sécurité publique ». Selon lui, « 300 millions de dollars de marchandises transitent entre Windsor et Detroit. [...] Le fait de bloquer le pont Ambassador, était tout simplement inacceptable ». « Ce barrage mettait en péril le commerce avec les États-Unis, les chaînes d’approvisionnement essentielles et l’économie canadienne », a-t-il ajouté, rappelant que des armes à feu avaient été trouvées au barrage frontalier de Coutts, en Alberta.

