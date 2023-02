Le goût de l’implication rurale se fait sentir à l’approche des Jeux Voyageurs

La compétition est organisée par le groupe communautaire La Brigade de la Rivière rouge et l’Hôtel Marion depuis 2017.

Cette année, des délégations de Saint-Pierre-Jolys, Lorette et Saint-Georges s’affronteront au cours de divers jeux traditionnels tels que le sciage de pitoune, la jambette, la lutte Voyageur ou encore la bataille au coq, un écho au festival d’antan.

Roland Gagné, un bénévole chevronné du Festival du Voyageur et secrétaire financier du Musée de Saint-Pierre-Jolys, se réjouit de la mouture rurale. C’est tellement important. La Brigade de la Rivière rouge a travaillé tellement fort pour essayer de garder cette compétition.

D’après lui, c’est une occasion d’impliquer les communautés rurales de la province et de les garder vivantes et actives.

Des échos d’antan

Depuis le début des années 1990, l’organisation du Musée de Saint-Pierre-Jolys se charge de la cabane à sucre du festival. Au départ, les bénévoles qui s’y présentaient étaient en majeure partie des habitants du village, selon M. Gagné.

Depuis huit ou neuf ans, Roland Gagné a vu s’opérer un changement. On avait 50 % de gens de Saint-Pierre et on avait 50 % de gens d'autres communautés, mais c’était des communautés qui avaient perdu l’opportunité de faire du bénévolat pour leurs organisations.

D’après le fier habitant de Saint-Pierre-Jolys de quatrième génération, le Musée compte parmi les dernières organisations de village impliquées au Festival.

Des bénévoles mettent la main à la pâte pour les derniers préparatifs à la cabane à sucre. Photo : Josée Curé

Roland Gagné se souvient des nombreux relais qui parsemaient autrefois Saint-Boniface à l’occasion du Festival du Voyageur.

C'étaient tous des relais de différentes communautés, que ce soit Sainte-Anne, Île-des-Chênes, [la paroisse] Saint-Martyrs-Canadiens à Windsor Park. C’étaient des relais des communautés rurales , se rappelle Roland Gagné.

Chaque relais était géré par un village, son comité culturel ou ses Chevaliers de Colomb. Ils étaient installés dans des salles ou des tentes à l’extérieur, on y jouait de la musique et des pièces de théâtre, on y organisait des concours et des compétitions.

Des représentants des villages s’affrontaient notamment dans le cadre de la dérouine, une compétition de plusieurs épreuves s’échelonnant sur cinq jours.

Festival la dérouine en 1988 Photo : Radio-Canada

Roland Gagné garde d’excellents souvenirs de la dérouine. Ça te donne le goût et ça te donne la fierté d’être Canadien-Français et d’avoir des racines voyageurs et d’être des hommes forts du bois.

« C’est une belle compétition que les gens, historiquement parlant, quand ils étaient entre leurs ouvrages, ils se gardaient occupés dans des situations comme ça. » — Une citation de Roland Gagné

La directrice générale du Comité culturel de Sainte-Anne, Diane Connelly, a coordonné la participation de son village à la dérouine pendant plusieurs années. Elle s’en souvient comme d’une compétition très joviale .

Les délégations villageoises avaient une chanson et un cri d’équipe et étaient identifiées par des bannières et des logos. Il fallait s’identifier. Il fallait que ce soit clair qu’on venait de Lorette ou qu’on venait de Sainte-Anne , se remémore-t-elle.

L’une des compétitions de la dérouine était la confection de la galette. Photo : Radio-Canada

«Il fallait partir un feu et prendre de la farine, du crisco et de la neige qu’on faisait fondre comme si c’était dans le temps», se remémore Diane Connelly. Photo : Radio-Canada

La galette devait être légère et dorée pour avoir la chance de ravir le titre de la meilleure. Photo : Radio-Canada

Le 11 février dernier, elle a organisé le festival Tire-toi une bûche à Sainte-Anne pour une seconde année consécutive. Pour Diane Connelly, il s’agit d’une occasion d’inciter les gens du village à continuer les célébrations au Festival du Voyageur.

On veut donner le goût aux gens de chez nous d’aller au festival, de voir la joie de vivre. On se rend compte comment c’est plaisant. Souvent, c’est des gens qu’on n’a pas vus depuis longtemps. C’est ça qu’on voulait, donner ce goût-là à notre monde.

Elle estime qu’il est important de créer des occasions pour que les membres des communautés rurales francophones se rencontrent. On est quand même une famille, la francophonie au Manitoba. On est une grande famille qui devrait avoir des chances de se rencontrer plus souvent , estime Diane Connelly.

Les régions essentielles à la croissance du festival dans le futur

Le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau, applaudit l’initiative derrière les Jeux Voyageurs ruraux.

Originaire de La Broquerie, Darrel Nadeau considère que la participation des communautés rurales au festival est importante pour la préservation de la francophonie. C’est des francophones qui doivent travailler encore plus fort pour préserver la francophonie parce qu’ils sont isolés dans un petit village.

Il estime qu’il importe d’encourager le lien avec les villages parce qu’il s’agit également d’un atout important pour la prospérité du Festival du Voyageur. Leur demander de participer en venant à Saint-Boniface ou vice-versa, trouver une façon d’amener le Festival du Voyageur chez eux, c’est certainement essentiel pour la croissance du festival dans le futur.

Darrel Nadeau ajoute que pour impliquer davantage les villages, plusieurs idées mijotent. À titre d’exemple, il chérit celle de mettre en place une compétition culinaire qui ferait s’affronter un ou une concurrente de chaque village.

L’idée n’est pas sans rappeler les fameux concours de la meilleure galette dont se rappelle chèrement Diane Connelly. Une odeur du passé flottera peut-être bientôt dans l’air au Festival.