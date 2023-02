La Ville de Québec promet une meilleure gestion du déneigement en fin de semaine

Cette fin de semaine, les opérations de ramassage de la neige débuteront dès vendredi soir, dans les secteurs plus denses de la municipalité, où il y a des feux clignotants, et reprendront dimanche soir.

L’administration municipale assure que son plan pour les prochaines heures est solide et qu'elle s'est adaptée après les critiques de la semaine dernière.

Elle réfute cependant les affirmations du Syndicat des cols bleus qui suggérait jeudi que la Ville n'avait pas utilisé ses employés municipaux disponibles vendredi dernier en raison des heures supplémentaires à payer.

On ne fait pas une opération d'enlèvement avec quelques personnes. Il faut suffisamment d’employés pour faire un vrai travail d’enlèvement , a affirmé la responsable de l’entretien des voies de circulation, Marie-Pierre Raymond.

« J’ai entendu qu’on ne voulait pas donner d’heures supplémentaires, mais on en a même donné le lendemain matin. Ce n’est jamais un mot ou une exigence que j’ai pu dire moi-même. Jamais on n’a fait une telle demande, on ne sort pas parce qu’on ne veut pas créer de temps supplémentaire. Le déneigement c'est le core business d’une ville », a-t-elle ajouté.

Lundi, la Ville avait également soutenu que les employés municipaux n'avaient pas pu ramasser la neige vendredi soir, car ils avaient déjà travaillé le nombre maximal d’heures consécutives prévues pour une journée. Le Syndicat des cols bleus a contredit ces informations.

Les côtes n’ont pas été échappées

Vendredi matin, la côte de l’Aqueduc, la rue Sherbrooke, la côte de Salaberry et la côte du Palais ont été fermées à la circulation en raison des précipitations. L’avenue Honoré-Mercier a aussi été fermée temporairement en raison d’un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) resté coincé.

L’administration Marchand se défend d’avoir échappé les côtes du centre-ville, expliquant que les voies sont entretenues continuellement.

Ça n'a pas été fermé pour dire qu’on ne passe plus là, c'est fini pour la journée. On a eu à mettre des équipements pour assurer un meilleur épandage, un meilleur grattage. On a fait du traitement sécuritaire de notre réseau , a assuré le vice-président du comité exécutif et responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance.

