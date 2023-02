Charles Aznavour sera incarné par Tahar Rahim dans un film biographique

L’acteur franco-algérien Tahar Rahim jouera le rôle de la légende de la chanson française Charles Aznavour dans un film biographique réalisé par Mehdi Idir et le slameur Grand Corps Malade.

Le film va raconter l’ascension au statut de vedette du chanteur, et ses amitiés avec les grands et grandes artistes de son époque, comme Édith Piaf, selon des informations obtenues par le magazine Variety.

Mehdi Idir et Grand Corps Malade travailleraient à l’écriture du scénario depuis un an et demi. Variety rapporte qu’Aznavour aurait donné son feu vert au projet avant sa mort, à 94 ans, en 2018.

L'acteur franco-algérien Tahar Rahim va incarner Charles Aznavour Photo : Getty Images / Marc Piasecki

Le tournage du film devrait commencer à l’été, pour une date de sortie prévue en 2024, marquant le centenaire de la naissance du grand chanteur.

Charles Aznavour, Shahnourh Vaghinag Aznavourian de son vrai nom, est né en 1924 à Paris de parents ayant fui le génocide arménien.

Le chanteur a laissé une marque indélébile au Québec, qu’il a visité à de nombreuses reprises et aussi tôt qu’en 1948. Il a reçu l’insigne d’officier de l’Ordre du Canada en 2008 et a été nommé officier de l’Ordre national du Québec l’année suivante.