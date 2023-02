L’achalandage dans les hôtels de Québec dépasse le niveau prépandémique

C'est ce qui se dégage de récentes données obtenues auprès de l'Association hôtelière de la région de Québec. (AHRQ)

Du 24 décembre au 1er janvier 2023, le taux d'achalandage moyen dans les hôtels de Québec était de 80 %, ce qui est 0,5 % supérieur a celui enregistré lors du temps des fêtes 2019.

Si janvier 2023 était comparable au premier mois de l'année 2019 avec un taux d'occupation avoisinant les 50 %, le Carnaval de Québec et le Tournoi pee-wee ont amené des visiteurs. Entre le 5 et le 11 février 2023, les hôtels de la Capitale-Nationale ont connu un taux d'occupation de 70 %, environ 10 % de plus que lors de la même période il y a trois ans.

Un baume, après deux années ardues en matière de tourisme. On est très heureux et très contents, la bonne nouvelle c'est que ca semble se perpétuer sur plusieurs mois s'enthousiasme Alupa Clarke, directeur général de l' AHRQ.

Alupa Clarke est le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il précise que lors du dernier week-end du Carnaval, le taux d'occupation a dépassé les 94 %. « C'est pas mal plein! » se réjouit-il.

Mentionnons que les données de l' AHRQ n'incluent pas les services d'hébergement comme AirBnB par exemple.

2023, année faste?

Selon M. Clarke, les touristes viennent principalement de la Nouvelle-Angleterre, de l'Ontario et de l'Europe.

Parmi les facteurs qui ont contribué à ce taux d'achalandage, il cite notamment l'ouverture d'une liaison directe entre Paris et l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, l'été dernier.

Air France offre une liaison saisonnière entre l'aéroport international Jean-Lesage et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle depuis l'été 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Est-ce que cette bonne performance va se maintenir tout au long de l'année? Trop tôt pour le dire. Toutefois, les premières prédictions pour 2022 sont encourageantes selon Alupa Clarke.

On a certains chiffres au niveau de la semaine de relâche qui sont très positifs, et même pour le mois d'avril et le mois de mai dit-il.

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard et Marie-Pier Mercier