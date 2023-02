Un nouveau service de réservation pour la saison de camping dans les parcs manitobains

Dans le but d'améliorer l'expérience des visiteurs et d’aider les Manitobains à « planifier des aventures estivales passionnantes », le gouvernement du Manitoba lance son nouveau service de réservation pour cette saison de camping.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt, espère que cette nouveauté améliorerait l’expérience des Manitobains dans les années à venir.

« Les parcs provinciaux sont précieux pour les Manitobains et nous voulons offrir une expérience positive aux clients qui réservent une place dans un terrain de camping provincial », déclare-t-il.

Les améliorations apportées au système permettront une circulation plus facile et une meilleure réactivité afin d’offrir aux campeurs un service de réservation moderne , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement publié vendredi.

Pour cette saison, les politiques et les paramètres de réservation devraient rester semblables à ceux de la saison précédente, avec des jours d’ouverture de réservation échelonnés pour les terrains de camping.

Dates importantes à retenir : Le 3 avril : Tous les chalets, yourtes et aires d’utilisation collective (y compris les salles de loisirs de Hecla et de Camp Morton).

Le 5 avril : Réservations d’emplacements de camping pour tous les parcs des régions de l’Ouest et du Nord, y compris Asessippi, Bakers Narrows, Clearwater (Campers Cove et Pioneer Bay), Duck Mountain (Blue Lakes, Childs Lake, Wellman Lake), Manipogo, Paint Lake, Rainbow Beach, Rivers, Spruce Woods (Kiche Manitou), Turtle Mountain (Adam Lake), William Lake et Wekusko Falls.

Le 11 avril : Réservations d’emplacements de camping pour les terrains de Birds Hill et de Winnipeg Beach.

Le 12 avril : Réservations d’emplacements de camping pour South Whiteshell, y compris Caddy Lake, Falcon Beach, Falcon Lakeshore et West Hawk Lake.

Le 13 avril : Réservations d’emplacements de camping pour Nopiming (Tulabi Falls, Tulabi Short Haul, Bird Lake, Black Lake, Shoe Lake, Beresford Lake) et North Whiteshell (Big Whiteshell, Brereton Lake, Nutimik Lake, Opapiskaw, Betula Lake et White Lake).

Le 14 avril : Tous les autres endroits, y compris Birch Point, Camp Morton, Grand Beach, Hecla, Hnausa Beach, Lundar Beach, Moose Lake, St. Malo, Stephenfield et Watchorn.

Selon le communiqué de la province, un nouveau compte est nécessaire pour accéder au système de réservation des parcs. Ce compte doit être créé avant de réserver des dates afin de gagner du temps et de faciliter la réservation d’un emplacement de camping.

Le système sera ouvert à la création de nouveaux comptes à partir du 27 mars et il sera adapté aux téléphones portables.

Le gouvernement prévoit que pendant les jours d’ouverture des réservations, qui connaissent toujours une fréquentation plus importante, le temps d’attente sera plus court que celui des années précédentes.

Le nouveau service utilisera une salle d’attente virtuelle et un système de file d’attente qui permet un accès équitable au système , peut-on lire dans le communiqué.

Chaque année, plus de 100 000 réservations d’emplacements de camping sont effectuées dans 46 terrains de camping situés dans 28 parcs provinciaux différents.

De plus amples informations seront diffusées avant l’ouverture du nouveau service de réservation afin de guider les campeurs dans la création de leur compte et de leur fournir des astuces et des conseils techniques pour utiliser le service de réservation des parcs les jours d’ouverture, selon le communiqué.

Les jours d’ouverture, les réservations continueront d’être acceptées par le centre d’appels au 204-948-3333 à Winnipeg ou au 1-888-482-2267.