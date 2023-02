Opération Radon : un des deux hommes encore recherchés s’est rendu

Vincent Bouchard de Jonquière a comparu au palais de justice de Chicoutimi. Il a été remis en liberté sous certaines conditions.

Rappelons que dix personnes ont été arrêtées, mercredi, lors d'une opération menée un peu partout au Québec et même en Colombie-Britannique.

L'opération conjointe de la SQ et de l'Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay visait à démanteler un vaste réseau de trafic de stupéfiants qui serait lié à un groupe de motards criminalisés. Quatre kilogrammes de cocaïne et 23 kilogrammes de cannabis avaient été saisis, en plus de 95 000 $ en argent.

All Boivin est le dernier individu toujours en cavale. Le Saguenéen d'origine serait un acteur clé de ce réseau selon les policiers. Il contrôlerait le trafic de stupéfiants à travers tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais à partir de l'extérieur de la région.