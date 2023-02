La fin d’une grande aventure pour les pee-wee ukrainiens

Visiblement fatigués après deux semaines chargées en activités, dont un voyage à Montréal pour assister à un match du Tricolore, les joueurs d’Ukraine Team Select ont tout donné. En retard 2-0 durant toute la 3e période, ils ont réduit l’écart de moitié avec 12 secondes à faire au match de huitième de finale. Mais l’équipe était à court de miracle.

Ils se sont battus jusqu’à la fin. Ils n’ont pas abandonné , a salué Pysarenko en parlant de ses joueurs après la rencontre.

La déception était palpable dans le vestiaire de l'équipe ukrainienne. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Dans le vestiaire derrière lui, les mines étaient basses et les yeux mouillés. Ce tournoi, nous n’avions qu’une chance de le gagner dans notre vie. Nous venons de la perdre. Je pense que si nous avions eu un peu plus de temps, nous aurions pu marquer , a lancé le jeune attaquant Zahar Kovalenko.

Ses coéquipiers et lui se mettaient beaucoup de pression, a expliqué son entraîneur. Ils espéraient remporter le tournoi pour leur pays.

Entre rêve et réalité

C’est donc un mélange de gratitude et de tristesse qui planait dans l'enceinte du Centre Vidéotron après la défaite. Je vais me rappeler de Québec comme un endroit grandiose. C’était le plus gros tournoi de ma vie , a remercié Zahar Kovalenko.

C’était leur rêve d'être ici. Ils ont fait de leur mieux , a souligné Helen Bondarchuk, dont le fils Aleksii faisait partie de l’équipe.

Deux hockeyeurs ukrainiens brandissent un drapeau de leur pays après leur première victoire à Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Voir les jeunes sourire, rire et oublier la guerre, c’est le souvenir que je vais garder , a pour sa part ajouté Yevgeny Pysarenko, remerciant à maintes reprises les Québécois pour leur accueil chaleureux.

Mais le spectre de la guerre n’est jamais bien loin pour ces jeunes, car pour plusieurs leur père est au front. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs entretenu avec l’équipe, à distance, jeudi. Un moment empreint d’émotion.

Un accueil inoubliable

Qu’à cela ne tienne, Sean Bérubé est bien décidé à continuer à faire vivre des moments de bonheur aux joueurs d’ici leur vol de retour, lundi. Beaucoup de gens nous avaient proposé des activités qu'on n'avait pas encore eu le temps de faire. Une cabane à sucre, de la pêche blanche, peut-être même les glissades à Valcartier, on va les faire triper , a promis l’homme derrière la venue de l’équipe à Québec.

Ce dernier s’est d’ailleurs dit renversé par la vague d’amour qui a déferlé sur les Ukrainiens ces dernières semaines. Les gens de Québec sont tellement gentils et accueillants. De voir encore aujourd’hui la foule qui encourageait et qui était émotive à la fin, c’est vraiment une belle histoire. Tellement qu’on aimerait que ça continue , a relaté Bérubé.

Les couleurs de l'Ukraine étaient bien visibles dans les gradins du Centre Vidéotron à chaque match d'Ukraine Team Select. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Un sentiment partagé par les familles de pension qui verront les joueurs qu’ils hébergent retourner à une vie précaire, dans quelques jours. Ça va être déchirant, vraiment. On a tellement passé de moments mémorables avec eux et j’espère de tout cœur qu’ils ont aimé leur séjour , a admis Olivier Hubert-Benoit, qui a accueilli deux hockeyeurs ukrainiens ces dernières semaines.

Un autre tournoi en avril

Les jeunes vont retourner à la maison dans les différents pays où ils vivent comme réfugiés, mais on prévoit continuer notre projet en avril , a toutefois précisé Yevgeny Pysarenko. Son équipe a été invitée à un autre tournoi en Autriche. Rassembler les joueurs à nouveau demandera temps et argent, mais l’entraîneur-chef est loin de s’apitoyer sur son sort.