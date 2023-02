Ben tire sa révérence après 25 ans à amuser les lecteurs de journaux du Québec

Tous les jours, pendant plus de deux décennies, il a raconté les épopées de Ben, son personnage fétiche, dans les pages des journaux aux quatre coins du Québec. Le bédéiste sherbrookois Daniel Shelton a annoncé, dans les derniers jours, qu'il mettait fin aux aventures de son sympathique - et bedonnant - retraité.

Ce sont près de 25 ans de péripéties de cet aîné, mais aussi de son épouse Olivia, de sa fille Linda et de leurs quatre petits-enfants, qui se terminent. Les lecteurs ont pu sourire une dernière fois devant leurs histoires le week-end dernier, alors que les journaux de la Coopérative nationale de l'information indépendante (qui inclut La Tribune, La Voix de l'Est, Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien et Le Nouvelliste) ont publié les quatre dernières cases fermant à jamais ce grand chapitre.

La décision de mettre fin à Ben ne vient pas de Daniel Shelton au départ. Ce sont les journaux qui, dans leur virage numérique, ont décidé de ne plus offrir de bandes dessinées à leurs lecteurs.

Si les lecteurs se sont attachés à ces personnages au fil des années, les quotidiens québécois ont tardé un peu avant d'être convaincus que Ben et sa famille trouveraient une place dans leur cœur et leurs habitudes de lecture matinales. J'ai créé Ben en 1996. Au début, c'était pour le marché anglophone. Ce n'est que l'année d'après que j'ai réalisé que c'était essentiel pour moi de traduire et les offrir aux quotidiens ici, au Québec. Ça a pris quelque temps pour convaincre les journaux de publier quelque chose de local, quelque chose de québécois , se souvient-il.

« J'espère continuer pour les journaux du côté anglophone. Mais comme pour l'ensemble des quotidiens, ils passent aussi par certaines difficultés. Alors, ce sera pour combien de temps? Je ne sais pas. » — Une citation de Daniel Shelton, bédéiste et auteur de Ben

Heureusement pour les inconditionnels de cette série, les anecdotes de Ben continueront à vivre, en anglais, sur le site GoComics, qui regroupe plus de 30 000 abonnés.

Et si certaines des histoires de Daniel Shelton vous ont échappé, il sera possible de les lire sur la plateforme Patreon. Il y a possibilité de recevoir une bande dessinée par jour en français. Mais, c'est ce qui est produit depuis le début. On reçoit la bande dessinée du jour, mais à partir du début, en 1996.

Ben : les aînés, sans préjugés

Avec sa bande dessinée, Daniel Shelton voulait donner une place en or aux aînés tout en évitant de tomber dans les clichés dégradants. J'ai toujours voulu rendre mon écriture contemporaine, sans que ça devienne rapidement daté, comme ce qui se passe dans les nouvelles. J'ai toujours voulu écrire de façon intemporelle et c'est toujours fait avec beaucoup de respect et d'amour pour les grands-parents, les retraités. Je m'en vais dans ce groupe d'âge là!, rigole-t-il. Je vois les choses avec un regard différent qu'il y a 27 ans. Je fais des efforts pour éviter certains stéréotypes.

Les dernières cases publiées dans les quotidiens québécois de la bande dessinée Ben. Photo : Daniel Shelton

Les derniers écrits où Ben est en scène sont simples et touchants. C'est une scène rapprochée sur les deux personnages. Ben se demande ce qu'il doit dire? Olivia lui dit qu'il devrait parler avec son coeur et dire ce qu'il ressent. Ben pense à remercier tous les lecteurs qui sont là depuis 25 ans avec beaucoup de loyauté et d'amitié. À la dernière case, on voit tous les personnages et Ben dit : "J'ai faim!" , raconte Daniel Shelton en riant.

Et peut-être qu'il sera de nouveau possible de retrouver Ben dans une bande dessinée papier dans un futur pas si lointain. Daniel Shelton n'exclut pas l'idée.

Avec les informations de Valérie Ambeault