En Irlande, « on ne peut pas mettre un réfugié de guerre dans la rue »

Lisdoonvarna, municipalité de 800 habitants à quelques kilomètres de la côte ouest de l’île, n’a rien de similaire à la grande ville du centre de l’Ukraine où elle vivait, avant de fuir en raison de la guerre.

Nous rencontrons Natalya au centre communautaire de la petite ville, où, chaque semaine, membres de la communauté et réfugiés partagent un café. Non loin de nous, des femmes ukrainiennes récupèrent de la laine qu’on vient de leur donner.

Pour la plupart d’entre eux, le trajet vers cet événement a été de courte durée : depuis des mois, des centaines de réfugiés sont hébergés dans des hôtels de la région, dont l’un est voisin du centre communautaire.

La présence de ces centaines de nouveaux arrivants est bien visible dans la ville. Quand la cloche qui marque la fin des classes sonne en après-midi, les rues du petit centre se remplissent d’enfants, dont plusieurs sont Ukrainiens.

L’école secondaire, qui accueillait environ 260 élèves l’an dernier, a dû rapidement s’ajuster pour assurer l’éducation d’une soixante d’élèves supplémentaires.

C’était un peu serré , admet Shane, qui enseigne à une classe de réfugiés qui ne maîtrisent pas encore suffisamment l’anglais. Malgré les défis, selon lui, la transformation qu’a vécue Lisdoonvarna au cours de la dernière année a permis d'ouvrir les esprits .

Cette volonté d’accueil qu’ont démontrée les résidents de Lisdoonvarna s’est heurtée aux difficultés dont souffrent certaines régions d’Irlande au niveau de leurs infrastructures.

Il y a toujours beaucoup de gens qui restent ouverts, qui souhaitent aider. Mais pas mal d'entre eux commencent à fatiguer un petit peu , constate Jenny, une bénévole du comté de Clare. Et selon elle, cette fatigue s’explique surtout par la manière dont le gouvernement gère la situation.

Si nous avons accès à de la bonne nourriture et à de bonnes chambres, ce n’est pas le cas de tous les Ukrainiens , confie de son côté la réfugiée Natalya. Ces derniers mois, des médias irlandais ont rapporté que des Ukrainiens mais aussi des demandeurs d’asile venant d’autres régions du monde ont été hébergés dans des tentes militaires, faute d’espace d’accueil.

Vu cet espace limité, le gouvernement de Dublin s’est donc tourné vers des hôteliers pour héberger des milliers de réfugiés. Dans l’ouest du pays, une région connue pour ses célèbres falaises de Moher, cette décision soulève un important dilemme à l’approche de la saison touristique.

Nous les comprenons , lance le conseiller du comté de Clare, Cillian Murphy, rappelant que pendant des années, ce sont les Irlandais qui quittaient leur pays pour trouver refuge ailleurs. Mais cet ancien travailleur du secteur touristique se demande néanmoins quel sera l’impact pour l’industrie du peu de disponibilité de chambres d’hôtel.

« Nous dépendons beaucoup du tourisme. Donc quand environ 80 % de nos chambres ne sont plus disponibles, cela pose un réel défi pour les cafés, les restaurants et les bars qui dépendent du passage de ces visiteurs. »

Le conseiller suggère donc au gouvernement irlandais de mieux répartir les points d’accueil des réfugiés à travers le pays. Mais le défi est de taille dans ce pays qui est confronté depuis des années à une crise du logement.

Selon le site spécialisé Daft.ie, au début du mois de février, il n’y avait qu’un peu plus de 1000 unités locatives disponibles à travers l’Irlande, dont la population est de 5 millions d’habitants. La situation est encore plus critique dans la capitale Dublin, une région urbaine de 1,3 million de personnes où seules 500 unités étaient libres à cette même date.

Pour pallier ce problème, quelques milliers de familles irlandaises, dont celle de l’actuel premier ministre, ont donc décidé d’ouvrir leurs portes à des réfugiés.

C’est aussi le cas de Nathalie-Anne Leonard, une résidente de Dublin, qui est impliquée depuis un an au sein de l’association bénévole Helping Irish Host. Ce groupe, fondé par sa voisine Angie Gough, réunit 500 familles à travers le pays.

« Avec mon mari, on s'est assis et on a décidé ensemble qu'il fallait absolument qu'on accueille une famille. On ne pouvait pas laisser les gens sans logement. On avait la place, on avait envie de le faire. »