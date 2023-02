L’Université Laurentienne déboursera jusqu’à 300 000 $ pour réparer sa piscine olympique

La décision a été adoptée à l’unanimité vendredi matin par les membres du conseil des gouverneurs de l’établissement.

La piscine — la seule de taille olympique dans le Nord-Est de l’Ontario — avait d’abord été fermée au printemps 2020 en raison de la COVID-19.

Des fuites y ont été détectées par la suite, mais l’Université, qui s’est placée à l’abri de ses créanciers en 2021, n’a pas été en mesure de les réparer immédiatement.

Après avoir émergé de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [LACC] en octobre dernier, l’Université dit pouvoir maintenant entamer les travaux de réparation.

C’est un bien qui est important pour la communauté, qui est utilisé par toutes sortes de groupes et qui représente un atout économique pour la région , a déclaré le vice-recteur administratif et financier par intérim de l’Université Laurentienne, Michel Piché.

Il souligne toutefois que l’Université ne sera pas en mesure d’assumer à elle seule les coûts de fonctionnement de la piscine, une fois que les réparations seront terminées.

Les travaux pourraient prendre entre six mois et un an, et seront menés par l’entreprise Aquatic Associates, qui a été choisie par le Service des installations de l’Université.

Un atout pour le recrutement

Le président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne, Tom Fenske, a rappelé que la piscine a longtemps été le premier point de contact avec la Laurentienne pour presque tous les enfants de la communauté de Sudbury.

« On ne peut pas perdre cette connexion avec notre communauté combinée à un besoin égoïste de recrutement. Parce que si c’est le premier endroit où [les enfants] se rendent et qu’ils explorent au-delà de cet endroit-là, on est en train de recruter en même temps et à un jeune âge. » — Une citation de Tom Fenske, président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne

Lorsqu’on fera l’analyse de la piscine, j’aimerais que cette analyse tienne compte aussi de la valeur ajoutée, qui n’est pas nécessairement un montant d’argent, ou les coûts de fonctionnement hebdomadaires ou mensuels de la piscine , note-t-il.

Optimisme pour les nageurs

La piscine servait aussi entre autres de lieu d’entraînement pour le club de natation synchronisée de Sudbury ainsi que pour le club de natation de Sudbury, qui ont dû se rabattre sur les piscines municipales depuis trois ans.

L’entraîneur du club de natation, Dean Henze, trouve la décision de vendredi matin extrêmement excitante .

Je suis confiant qu’on va retourner à la piscine. Je pense que l’Université est très consciente de l’importance de la piscine pour toute la région et pas seulement de Sudbury.

« La réalité est que c’est la seule piscine [de taille olympique] entre Toronto et Thunder Bay. C’est une longue, longue distance. Je pense qu’ils reconnaissent que c’est un important carrefour d'activités à la fois pour les sports compétitifs et récréatifs. » — Une citation de Dean Henze, entraîneur pour le club de natation de Sudbury

Il espère que la Laurentienne pourra trouver des partenaires avec qui s’associer pour payer les coûts de fonctionnement de la piscine.