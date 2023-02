Festival Big Bang : un week-end de festivités familiales au CNA

Le Festival Big Bang signe son retour en présentiel au Centre national des Arts (CNA) avec sa programmation musicale et sonore essentiellement dédiée aux familles. Concerts, mécaniques tonitruantes, bricolages et performances artistiques seront au rendez-vous les 18 et 19 février.

Comme c’est un retour, on fait les choses en grand. On revient donc avec une édition très riche, très foisonnante d’activités , confie la responsable de la programmation du festival et directrice associée du Théâtre français du CNA , volet enfance/jeunesse, Mélanie Dumont.

Festival Big Bang, le rendez-vous musical et sonore familial est de retour au CNA du 18 au 19 février. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Le festival réserve ainsi une douzaine de propositions pour les enfants, en plus des activités ouvertes aux adultes. Entre deux spectacles ou pendant une pause, les tout-petits pourront également participer à une chasse aux trésors afin d’aller à la découverte d'œuvres d’art cachées aux quatre coins du CNA .

Si certaines activités affichent déjà complet, comme le spectacle de l’Ottavienne Angelique Francis, plusieurs demeurent accessibles.

Alice au pays des merveilles version ciné-concert

Les enfants de tous âges pourront assister à plusieurs activités artistiques dont le spectacle Alice Bricolé. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Les enfants de 5 à 12 ans pourront profiter d’une projection des divers extraits du classique Alice au pays des merveilles animée par trois musiciens. Avec une jeune fille au micro pour représenter Alice, ils donneront vie au monde fantastique de Lewis Carroll.

Samedi 15 h et dimanche 11 h (représentations en français)

Josh « Socalled » Dolgin en fête

Le temps d’une fin de semaine, l'escalier Glass Thorsteinson du CNA sera le refuge du musicien ayant grandi à Chelsea Josh Dolgin, mieux connu sous l'appellation Socalled. En compagnie de ses marionnettes et de sa bande de musiciens, il proposera défilés et déambulations avec de la musique hip-hop, électro, folk et yiddish en fond sonore.

Programmée trois fois par jour, la représentation de 20 minutes est ouverte à tous.

Des loges musicales pour des mini-concerts

Le Festival Big Bang, c’est aussi des micro-concerts pour une expérience multisensorielle. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Le Festival Big Bang veut faire découvrir la musique aux plus jeunes à travers une série de mini-concerts. Les prestations seront offertes en petits groupes dans trois différentes loges. L’une d’entre elles sera d’ailleurs animée en anglais et français par le duo Katelyn Clark et Ben Grossman pour un voyage sensoriel temporel.

Foyer de la salle Southam les 18 et 19 février

Quelques activités gratuites Les activités suivantes se dérouleront de 11 h à 17 h 30 le 18 février, et de 10 h à 17 h le 19 février : Stations festives (Tattoo, brico et selfie)

Élastiques musicaux (Ce qui nous (RE)lie)

Îlots ludiques pour les tout-petits (Le jardin des petites âmes)

Orchestre mécanique (La remise de Diogène)

Parcours audio interactif (Klank de Kleuren - Le son des couleurs)

Avec des informations de Marie-Ève DuSablon